Модель централизованной покупки и продажи электроэнергии запустят в РК с июля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерством энергетики РК разработана модель централизованной покупки и продажи электрической энергии посредством Единого закупщика электроэнергии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Новый механизм обсужден с участниками рынка, представители министерства провели большую разъяснительную кампанию с выездом в регионы перед ее запуском.

Перед стартом реализации механизма в Министерстве энергетики РК под председательством главы ведомства Алмасадама Саткалиева состоялось совещание для сверки часов с представителями сферы. Заседание проводилось в онлайн-формате, в нем приняли участие около 300 субъектов энергетики.

Министерство в очередной раз проинформировало всех о деталях внедряемого механизма, который начнет действовать с 1 июля 2023 года.

Единый закупщик электроэнергии позволит:

- исключить спекулятивные операции при покупке и продаже электроэнергии;

- минимизировать отклонения перетоков электрической энергии с энергосистемами соседних государств, за счет отказа от формирования суточных графиков на основе технической возможности электрических станций и перехода к фактическим графикам потребителей;

- обеспечить балансирование высоких тарифов вновь вводимых энергоисточников и цен импортной электроэнергии во время дефицита с текущими тарифами действующих станций, а также, в перспективе, осуществить выравнивание тарифов на электроэнергию между регионами.

Единым закупщиком электроэнергии определено ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (ТОО «РФЦ по ВИЭ») – подведомственная организация Министерства энергетики РК. Ранее ТОО «РФЦ по ВИЭ» осуществляло покупку и продажу электрической энергии, произведенной объектами по использованию возобновляемых источников энергии и поставленной в единую энергосистему Казахстана.

ТОО «РФЦ по ВИЭ» будет осуществлять плановую покупку электрической энергии от отечественных электростанций за сутки вперед путем проведения торгов на электронной площадке централизованных торгов – АО «Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности» (АО «КОРЭМ»).

При недостаточности объемов электроэнергии от отечественных электростанций, Единый закупщик будет осуществлять покупку электроэнергии из энергосистем соседних государств. Стоимость импортной электроэнергии будет распределяться равномерно на всех оптовых потребителей.

Будет производиться полный выкуп электроэнергии:

- всех ТЭЦ страны;

- объектов ВИЭ, имеющих соглашения с РФЦ по механизму поддержки ВИЭ;

- новых традиционных электростанций, введенных по тендерам и аукционам;

- энергомощностей, введеных по инвестиционным соглашениям с минэнерго на модернизацию, реконструкцию и расширение.

Электростанции, не входящие в этот перечень, будут конкурировать за спрос путем предложения наименьшей стоимости.

Все необходимые подзаконные акты согласованы минэнерго с заинтересованными госорганами и направлены на регистрацию в минюст Казахстана.

Подводя итоги, министр отметил, что в случае выявления каких-либо недочетов в работе нового механизма, министерство совместно с государственными органами открыто для предложений и готово будет внести необходимые корректировки по рекомендации участников рынка.

Модель централизованной покупки и продажи электрической энергии разработана в рамках исполнения поручений Главы государства в целях оперативного устранения дисбалансов в энергосистеме, дефицита электроэнергии, неравных условий конкуренции из-за разных тарифов энергопроизводящих организаций.