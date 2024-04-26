Мобильный симулятор землетрясений разработали алматинские студенты

В рамках меморандума между ДЧС и Казахским научно-исследовательским техническим университетом имени К. Сатпаева студентами, магистрантами и научными сотрудниками вуза для ДЧС разработан мобильный симулятор землетрясений, способный имитировать горизонтальные и вертикальные подземные толчки силой до семи баллов. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

Симулятор землетрясений передали департаменту по ЧС на безвозмездной основе.

— Город Алматы расположен в сейсмоактивной зоне, поэтому населению города очень важно заранее знать правильные действия по самоспасению и быть подготовленными к реагированию на ЧС. В Японии, к примеру, все действия при эвакуации отработаны у людей до автоматизма.

Разработанный мобильный симулятор позволит на практике имитировать подземные толчки, поможет избавить от паники при внезапных землетрясениях и выработать поведенческие навыки при такой ситуации. Можно понять, что будет при горизонтальном землетрясении, что при вертикальном. Когда фрагмент здания наклонен или накренен, человек теряет ориентацию в пространстве. Нужно пропустить это через себя, чтобы в сложной ситуации помочь себе и близким, — отметил начальник ДЧС города Алматы полковник Нурлан Атыгаев