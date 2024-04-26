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    14:40, 26 Апрель 2024 | GMT +6

    Мобильный симулятор землетрясений разработали алматинские студенты

    Мобильный симулятор землетрясений
    Фото: ДЧС Алматы

    В рамках меморандума между ДЧС и Казахским научно-исследовательским техническим университетом имени К. Сатпаева студентами, магистрантами и научными сотрудниками вуза  для ДЧС разработан мобильный симулятор землетрясений, способный имитировать горизонтальные и вертикальные подземные толчки силой до семи баллов. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

    Симулятор землетрясений передали департаменту по ЧС на безвозмездной основе.

    — Город Алматы расположен в сейсмоактивной зоне, поэтому населению города очень важно заранее знать правильные действия по самоспасению и быть подготовленными к реагированию на ЧС. В Японии, к примеру, все действия при эвакуации отработаны у людей до автоматизма.

    Разработанный мобильный симулятор позволит на практике имитировать подземные толчки, поможет избавить от паники при внезапных землетрясениях и выработать поведенческие навыки при такой ситуации. Можно понять, что будет при горизонтальном землетрясении, что при вертикальном. Когда фрагмент здания наклонен или накренен, человек теряет ориентацию в пространстве. Нужно пропустить это через себя, чтобы в сложной ситуации помочь себе и близким, — отметил начальник ДЧС города Алматы полковник Нурлан Атыгаев

    Мобильный симулятор землетрясений
    Фото: ДЧС Алматы
    Мобильный симулятор землетрясений
    Фото: ДЧС Алматы

    Симулятор будет применяться на городских курсах обучения ДЧС и на выездных занятиях по городу Алматы, учениях, тем самым прививая населению навыки поведения в экстремальной ситуации.

    Мобильный симулятор землетрясений
    Фото: ДЧС Алматы

     

    Теги:
    Наука ДЧС Вузы Регионы Казахстана Землетрясение Регионы Видео Безопасность Алматы
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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