Мобильные переводы в Казахстане: что не облагается налогом

Департамент государственных доходов по Мангистауской области информирует, что мобильные переводы между физическими лицами для личных целей являются законными и налогом не облагаются, передает агентство Kazinform.

Контроль направлен не на обычные бытовые операции, а на выявление незарегистрированной предпринимательской деятельности, когда оплата за товары и услуги систематически принимается на личные счета.

Облагаются ли налогом сами мобильные переводы?

— Нет. Объектом налогообложения является доход физического лица, а не способ его получения. Если перевод носит личный характер — помощь родственникам, подарок на день рождения или свадьбу, возврат долга, сбор на школьные нужды, компенсация совместных расходов — такие поступления доходом не признаются и налогом не облагаются.

В каких случаях банки передают сведения в органы государственных доходов?

— Банки представляют сведения только при одновременном выполнении всех условий: на банковский счет физического лица, не предназначенный для предпринимательской деятельности, в каждом из трех последовательных календарных месяцев поступают деньги от ста и более разных лиц, а итоговая сумма таких поступлений за этот период превышает двенадцатикратный размер минимальной заработной платы. В 2026 году этот порог составляет 1 020 000 тенге.

Если хотя бы одно условие не соблюдено — например, в одном из трех месяцев отправителей меньше ста либо общая сумма не превысила установленный порог — сведения в налоговые органы не передаются.

Проверяют ли переводы от родственников и друзей?

— Нет. Переводы между членами семьи, близкими родственниками, друзьями и коллегами, а также подарки и помощь личного характера не входят в перечень доходов, подлежащих налогообложению физическим лицом самостоятельно. Регулярность таких переводов сама по себе основанием для контроля не является.

Что делать, если пришло уведомление?

— Передача банком сведений не означает автоматического начисления налога или штрафа. Орган государственных доходов проводит камеральный контроль и направляет уведомление. У гражданина есть 30 рабочих дней, чтобы представить пояснения о характере поступлений либо, если доходы связаны с предпринимательской деятельностью, устранить нарушение: отразить доходы, уплатить налог и социальные платежи либо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого.

Когда переводы могут быть признаны доходом от предпринимательской деятельности?

Если поступления носят систематический характер и являются оплатой за товары, работы или услуги. В этом случае рекомендуется принимать платежи на счета, предназначенные для предпринимательской деятельности, и применять предусмотренные законом способы фиксации расчетов.

Занятие предпринимательской деятельностью без регистрации влечет административную ответственность. При этом цель контроля — не наказать гражданина за бытовые переводы, а обеспечить равные условия для тех, кто ведет бизнес открыто.

Нужно ли декларировать все поступления на карту?

— Нет. Декларированию подлежат доходы, которые по Налоговому кодексу относятся к доходам, подлежащим налогообложению физическим лицом самостоятельно. Личные переводы, подарки и помощь родственников к таким доходам не относятся.

Департамент государственных доходов по Мангистауской области призывает граждан не путать личные переводы с предпринимательским доходом и своевременно оформлять деятельность, если она носит коммерческий характер.

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