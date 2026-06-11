Мобильные данные станут новым способом освещения улиц в Казахстане

Вопрос комфортного и безопасного передвижения по городу в темное время суток остается актуальным для многих регионов Казахстана. Чтобы помочь городам точнее определять участки, где освещение требуется в первую очередь, команда Tele2 Казахстан запустила проект Highlighted by Data Tele2 на стыке урбанистики и анализа данных.

Аналитики оператора изучили более 1,2 млрд точек данных с мобильных устройств, чтобы определить, какие улицы и дворы жители начинают реже использовать после захода солнца.

Какие решения предлагает Tele2

Во-первых, оператор задействовал собственные конструкции наружной рекламы, которые могут работать как умные источники освещения на участках, где дополнительный свет особенно востребован.

Во-вторых, была запущена веб-платформа с картой освещённости для городских акиматов. Такие карты уже созданы, например, для Тараза и других городов, а в Караганде установлены свои конструкции.

Это позволяет более эффективно планировать развитие городской инфраструктуры и определять приоритетные зоны для установки освещения.

По результатам анализа в Казахстане было выявлено около 10 тысяч гектаров территорий, где существует потенциал для развития системы освещения.