Мобильный пункт вакцинации заработал в районе Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Прививочный пункт открыт в Махамбетском районе Атырауской области на базе передвижного диагностического медицинского комплекса, передаёт корреспондент МИА «Казинформ»со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения региона.

«Теперь для вакцинации к сельчанам разных населенных пунктов Махамбетского района приезжает передвижной диагностический комплекс. В нем работает бригада врачей и медсестёр. Перед вакцинацией они также проводят медосмотр и анкетирование всех желающих получить вакцину. К примеру, 3 мая передвижной прививочный пункт посетил Баксайский сельский округ. В этот день для вакцинации местного населения Махамбетской районной больницей было выделено 50 доз вакцины «Спутник V». Кроме сельчан в этот же день прививки получили сотрудники ТОО «West Dala», - рассказали в пресс-службе акимата Махамбетского района.

Как сообщили в управлении здравоохранения области, для вакцинации жителей Махамбетского района выделено 1330 доз вакцин. Уже сделано 556 прививок.

«Мобильные диагностические медицинские комплексы были переданы в Индерский, Исатайский, Кызылкогинский, Макатский и Махамбетский районы в октябре прошлого года. Все они будут задействованы в процессе вакцинации населения от коронавируса»,- проинформировали в облздраве.