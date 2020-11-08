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Мобильный комплекс «Роса-РБ-М» поступил на вооружение в армию Казахстана

8 Ноября 2020 15:38
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Мобильный комплекс «Роса-РБ-М» поступил на вооружение в армию Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Армия Казахстана приняла на вооружение мобильный комплекс «Роса-РБ-М» белорусского производства. Его апробация в Вооруженных Силах показала высокую эффективность по обнаружению маловысотных целей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

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Маловысотная радиолокационная станция «Роса-РБ-М» поступила в войска противовоздушной обороны Казахстана. Сфера применения – автоматическое обнаружение, сопровождение низколетящих целей и передача информации в автоматизированную систему управления.

Его главные особенности – высокая мобильность, большая дальность действия (до 120 км), моментальное развертывание, способность «засекать» и распознавать цели на высоте от одного метра над землей в радиусе до 50 километров. «Роса» уже успела зарекомендовать себя как комплекс высокой точности обнаружения самолетов, беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет на предельно низких высотах.

Кроме того, установка полностью автоматизирована, обладает высокой радиолокационной скрытностью и способна работать непрерывно в течение месяца. Эти особенности ставят комплекс «Роса-РБ-М» в один ряд с лучшими и наиболее технологичными мировыми образцами.

Напомним, недавно авиационный парк ВВС Казахстана пополнился истребителями СУ-30СМ. Многофункциональные истребители Cу-30СМ поступили в Военно-воздушные силы по соглашению с Российской Федерацией и программе перевооружения Вооруженных Сил Казахстана.


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#Армия  
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