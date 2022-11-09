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Мобильный интернет 4G подключат в 163 селах Жамбылской области

Автор:  
Галина Скрипник
9 Ноября 2022, 06:14
Мобильный интернет 4G подключат в 163 селах Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О планируемом обеспечении сельских населенных пунктов мобильным интернетом и оптоволокном сообщили в акимате региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации заместителя акима Жамбылской области Ерболата Ибрайханова, к 2025 году 183 государственных учреждения в 74 населенных пунктах охватят оптико-волоконной связью. В 163 села проведут мобильный интернет 4G.

«Работы по обеспечению населенных пунктов высокоскоростным интернетом и мобильной связью важно провести особо качественно. В первую очередь к интернету подключаем сельские школы, затем государственные учреждения. 135 населенных пунктов уже обеспечили высокоскоростным мобильным интернетом 4G. В 170 селах провели 3G, в 62 населенных пунктах - 2G. До конца года 163 жамбылских села будут обеспечены интернетом 4G», - сказал аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов.

Подрядчик строительных работ ТОО «Кар-Тел» провел мобильный интернет 4G в 38 населенных пунктов региона, осталось еще 22. Кроме того, интернет провели внепланово в село Акжар в Байзакском районе, в село Карикорган в Жуалынском районе, а также в городе Каратау. Интернет 3G появился в 11 селах, своей очереди ждут еще 11 населенных пунктов региона.

В трех населенных пунктах сейчас проводит интернет подрядчик АО «Kcell». В 16 селах, благодаря подрядчику, уже действует мобильный интернет 4G, в семи - 3G.

В акимате Жамбылской области отметили, что в регионе продолжается реализация Национального проекта «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций». В Жамбылской области по этой программе выполнили семь индикаторов из 12.


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