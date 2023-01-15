Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Мобильные пункты в помощь молодежи запустили в Карагандинской области

15 Января 2023, 19:47
Мобильные пункты в помощь молодежи запустили в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В города и села Карагандинской области будут приезжать специалисты, чтобы рассказать молодежи о государственных программах и возможностях трудоустройства. Мобильная группа уже побывала в Мичуринском сельском округе Абайского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы организовали мобильные пункты для молодежи. Они будут курсировать по населенным пунктам области. На месте молодых людей проконсультируют по вопросам трудоустройства, жилья, здравоохранения и другим актуальным направлениям», - сообщили в Карагандинском филиале молодежного крыла «Жастар рухы».

Мичуринский сельский округ посетили специалисты Молодежного ресурсного центра, Центра занятости населения, АО «Отбасы Банк», Центра обслуживания населения, Фонда медицинского страхования, Палаты предпринимателей «Атамекен».

Выезды планируются еженедельно. С расписанием мобильных пунктов можно ознакомиться на странице филиала «Жастар рухы» в Instagram.


Новости по теме
Строить бюджетные дома становится невыгодно – компании СКО
Определены первые участники жилищной программы «Актобе жастары»
Новый ФОК открылся в Балхаше
Теги:
Читайте также
Определены первые участники жилищной программы «Актобе жастары»
Около 20 школ Темиртау перевели на дистанционное обучение
Строить бюджетные дома становится невыгодно – компании СКО
Снежный фестиваль прошел в Астане
Омбудсмен для людей с особыми потребностями появится в Казахстане
Казахстан опустился на девятую строчку в медальном зачете Универсиады-2023
Астанчане перечислили в Фонд социального медстархования  67,5 млрд тенге за 2022 год
Новый ФОК открылся в Балхаше
Новости партнеров
Популярное
1 Крупный оздоровительный комплекс сгорел в Петропавловске
2 Школьникам и студентам колледжей не будут продлевать дистанционку в Алматы
3 Это было лучшее время – тиктокер Татьяна Инюшина о жизни в Казахстане
4 Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты
5 Мобильные пункты в помощь молодежи запустили в Карагандинской области

Лента новостей