Мобильные пункты в помощь молодежи запустили в Карагандинской области

15 Января 2023, 19:47

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В города и села Карагандинской области будут приезжать специалисты, чтобы рассказать молодежи о государственных программах и возможностях трудоустройства. Мобильная группа уже побывала в Мичуринском сельском округе Абайского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы организовали мобильные пункты для молодежи. Они будут курсировать по населенным пунктам области. На месте молодых людей проконсультируют по вопросам трудоустройства, жилья, здравоохранения и другим актуальным направлениям», - сообщили в Карагандинском филиале молодежного крыла «Жастар рухы».

Мичуринский сельский округ посетили специалисты Молодежного ресурсного центра, Центра занятости населения, АО «Отбасы Банк», Центра обслуживания населения, Фонда медицинского страхования, Палаты предпринимателей «Атамекен».

Выезды планируются еженедельно. С расписанием мобильных пунктов можно ознакомиться на странице филиала «Жастар рухы» в Instagram.