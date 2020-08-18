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Мобильные пункты по трудоустройству молодежи начинают работу в Алматы

Автор:  
Данияр Дауталиев
18 Августа 2020, 10:39
Мобильные пункты по трудоустройству молодежи начинают работу в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 18 августа во всех районах города Алматы начинают работать передвижные пункты молодежных ресурсных центров по трудоустройству молодежи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятия продлятся в течение всей недели, в ходе которой будут проведены разъяснительные работы и регистрация молодежи по программам Центра занятости «Молодежная практика» и «Общественные работы».

Активисты молодежных ресурсных центров всех районов будут раздавать информационные брошюры молодым людям.

Всем желающим будут предложены актуальные вакансии различных направлений. Каждый соискатель сможет заполнить анкеты-резюме, которые после обработки будут переданы представителям Центра занятости населения города Алматы и будут опубликованы на сайте газеты «Срочно требуется».

В местах работы передвижных пунктов будут соблюдены санитарные нормы: принимать заявки будут 1-2 сотрудника в масках, соблюдая социальное дистанцирование.

Алатауский район – микрорайон «Нуркент», 5/6 (Атлетическая деревня) –

Алмалинский район – пересечение улиц Жибек Жолы – Панфилова (Арбат);

Ауэзовский район – пересечение улиц Абая – Алтынсарина (ТРЦ Moskva, рынок «Тиграхауд»);

Бостандыкский район – ул. Тимирязева, 42, («Атакент»);

Жетысуский район – микрорайон «Айнабулак-1», пересечение улиц Жумабаева – Макатаева (рынок «Айнабулак»);

Медеуский район, пересечение улиц Жибек Жолы – Пушкина – Райымбека («Зеленый базар», Центральная Мечеть, автовокзал «Саяхат»);

Наурызбайский район – микрорайон «Шұгыла»;

Турксибский район – улица Шолохова, 2/1 (рынок «Алматы-1»).

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