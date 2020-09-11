«Мобильные поликлиники» выехали в села Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Доступность медицинской помощи даже в самых отдаленных населенных пунктах развивают в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Необходимость оснащения всех сел фельдшерско-акушерскими пунктами и врачебными амбулаториями отметил в своем Послании «Казахстан в новой реальности: время действий» Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Исполняя поручение Президента, за последние пять лет в районах Жамбылской области построено 120 различных медицинских объектов, еще предстоит возвести 68 медучреждений.

Однако сельские медицинские объекты не всегда отвечают современным стандартам здравоохранения. Из-за частого отсутствия санитарного транспорта, к тому же быстро выходящего из строя, в холодные сезоны отдаленные регионы остаются не доступными для оказания своевременной медицинской помощи.

Заместитель акима области Ержан Жилкибаев рассказал о внедрении проекта «Мобильные поликлиники» в селах региона.

«Перед нами стоит задача обеспечить доступность медицинской помощи в каждом населенном пункте, ведь в области свыше 60 процентов жителей проживают в сельской местности. Передвижная форма медицинских услуг является достаточно эффективным механизмом развития здравоохранения на селе. В области имеются три передвижных мобильных комплекса, до конца года планируется приобрести еще восемь», - отметил спикер.

В течение недели специалисты из Казахского национального медицинского университета имени С.Д. Асфендиярова (терапевт, педиатр, кардиолог, УЗД (УЗИ), невропатолог, онколог и акушер-гинеколог) в составе трех врачебных бригад из докторов и доцентов медицинских наук будут оказывать консультативно-специализированную помощь жителям отдаленных населенных пунктов Таласского, Сарысуского и Мойынкумского районов. Заместитель акима области пожелал успехов в работе «мобильной поликлиники» и поблагодарил их за активное сотрудничество в деле повышения здоровья населения.

В ближайшее время бригада, в которую вошли 20 преподавателей КГМУ им. С. Асфендиярова, будет проводить лабораторные диагностические исследования на постоянной основе.

По данным пресс-службы облуправления здравоохранения, на сегодняшний день потребность во врачебных кадрах в сельских районах области составляет 129 человек. В медицинских организациях здесь трудятся 93 врача пенсионного возраста, в сельскую местность прибыли 18 молодых специалистов.

Как отметили в пресс-службе акима жамбылского региона, в селах уже готовятся к возможной второй волне коронавируса. Преподаватели КНМУ оказывают методическую помощь сельским медработникам для подготовки к этому этапу. Подобные плановые выезды в отдаленные сельские населенные пункты станут регулярными.

Проект реализуется в рамках подписанного меморандума между акиматом Жамбылской области и университетом имени С. Асфендиярова.

Жители области смогут получить круглосуточную консультацию по телефону от преподавателей алматинского медвуза в период ожидаемой второй волны коронавирусной инфекции и сезонного гриппа. Кроме того, университет готов направить в Жамбылскую область своих анестезиологов-реаниматологов.

Напомним, филиал КНМУ имени С. Асфендиярова создан на базе Жамбылской областной многопрофильной больницы. Университет располагает достаточным резервом преподавателей, готовых работать в филиале вуза в Таразе. Подготовка резидентов в областном центре поможет решить проблему кадрового дефицита в сельских районах.