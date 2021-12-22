Мобильные платежи: Поправки в Налоговый кодекс разъяснили в Минфине
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На днях были приняты поправки в Кодекс «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс). О том, как и когда эти новеллы начнут работать и что поменяется в жизни казахстанцев с принятием документа, рассказали в пресс-службе Министерства финансов РК, передает МИА «Казинформ».
Изменения в Налоговый кодекс направлены на повышение эффективности налогового администрирования, на сокращение теневой экономики и поддержку добросовестного бизнеса.
Закон был разработан совместно с Национальной палатой «Атамекен», Ассоциацией финансистов Казахстана и банками второго уровня. Он позволит разделить мобильные платежи в предпринимательских целях от частных переводов физических лиц. В Минфине отметили, что частные переводы физических лиц облагаться налогами не будут.
В законодательстве разделены понятия «мобильный перевод» и «мобильный платеж». Последний осуществляется в оплату товаров и услуг. Это приведет к корректному отражению доходов предпринимателей в налоговых декларациях.
Фискализация мобильных платежей не предполагает появления нового налога для кого бы то ни было, а лишь направлена на исполнение бизнесом налоговых обязательств, предусмотренных действующим законодательством.
Предприниматели, как и прежде, должны выдавать кассовый чек потребителю после получения мобильного платежа.
Нормы, касающиеся мобильных платежей, вступят в силу с 1 марта 2022 года.
Обмен данными помобильным платежам, имеющим признаки предпринимательской деятельности, планируется только с 2025 года.
В Минфине напомнили, что индивидуальные предприниматели освобождены от уплаты налогов с доходов до конца 2022 года в рамках действующего моратория, введенного ранее по поручению Главы государства на 3 года.
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