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Мобильные платежи: Поправки в Налоговый кодекс разъяснили в Минфине

22 Декабря 2021 18:30
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Мобильные платежи: Поправки в Налоговый кодекс разъяснили в Минфине

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На днях были приняты поправки в Кодекс «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс). О том, как и когда эти новеллы начнут работать и что поменяется в жизни казахстанцев с принятием документа, рассказали в пресс-службе Министерства финансов РК, передает МИА «Казинформ».

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Изменения в Налоговый кодекс направлены на повышение эффективности налогового администрирования, на сокращение теневой экономики и поддержку добросовестного бизнеса.

Закон был разработан совместно с Национальной палатой «Атамекен», Ассоциацией финансистов Казахстана и банками второго уровня. Он позволит разделить мобильные платежи в предпринимательских целях от частных переводов физических лиц. В Минфине отметили, что частные переводы физических лиц облагаться налогами не будут.

В законодательстве разделены понятия «мобильный перевод» и «мобильный платеж». Последний осуществляется в оплату товаров и услуг. Это приведет к корректному отражению доходов предпринимателей в налоговых декларациях.

Фискализация мобильных платежей не предполагает появления нового налога для кого бы то ни было, а лишь направлена на исполнение бизнесом налоговых обязательств, предусмотренных действующим законодательством.

Предприниматели, как и прежде, должны выдавать кассовый чек потребителю после получения мобильного платежа.

Нормы, касающиеся мобильных платежей, вступят в силу с 1 марта 2022 года.

Обмен данными помобильным платежам, имеющим признаки предпринимательской деятельности, планируется только с 2025 года.

В Минфине напомнили, что индивидуальные предприниматели освобождены от уплаты налогов с доходов до конца 2022 года в рамках действующего моратория, введенного ранее по поручению Главы государства на 3 года.


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#Минфин РК   #Налоги  
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