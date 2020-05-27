Мобильные ПЦР-лаборатории сформируют в Вооруженных силах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аппаратное совещание с руководящим составом подразделений Министерства обороны и Генерального штаба состоялось в оборонном ведомстве. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Обсуждение коснулось вопросов жилищного обеспечения бывших военнослужащих, совершенствования работы военно- медицинской службы и других тем повседневной жизнедеятельности войск.

Режим чрезвычайного положения в стране отменен, а вместе с ним в соответствии с Конституцией и привлечение Вооруженных сил прекратилось.

Тем не менее, угроза коронавируса, как и соответствующие карантинные ограничения, еще сохраняются. В Вооруженных силах продолжаются мероприятия по недопущению распространения коронавирусной инфекции среди личного состава.

Пандемия коронавируса показала, какие направления важно развивать.

Среди них – военно-медицинская служба Вооруженных сил, новым импульсом развития которой стало создание собственной ПЦР-лаборатории, позволяющей выявлять COVID-19 и другие виды инфекций.

Следующим шагом станет создание полноценных мобильных ПЦР- лабораторий с возможностью развертывания в любом месте. Соответствующее поручение получено от министра обороны.

Особое внимание командования направлено на безопасность здоровья личного состава, в этих целях режим труда и отдыха организован с учетом интересов организации службы. Учитывая, что отмечались случаи заражения вирусом военнослужащих, находящихся в отпусках, поручено внести мораторий на отпуска медицинских работников сроком на две недели и других военнослужащих на срок до трех недель.

На аппаратном совещании было обсуждено жилищное обеспечение. Министерство обороны нацелено решить вопрос обеспечения жильем бывших военнослужащих, в том числе за счет имеющегося ресурса жилищного фонда Вооруженных сил. Военным руководством поручено провести разъяснение гражданам норм действующего жилищного законодательства.

В целях обеспечения безопасности при проведении плановых учебных занятий министр поручил продолжить работы по штатной очистке учебных полигонов, которую проводят два раза в год и по завершению крупномасштабных учений.

Одной из актуальных задач остается обеспечение безопасности военных объектов. Накануне в одной из воинских частей Талдыкорганского гарнизона силами дежурного наряда был обезврежен беспилотный летательный аппарат. Задержан его владелец, осуществлявший несанкционированную съемку. Нарушитель передан правоохранительным органам.

В ходе аппаратного совещания рассматривался вопрос состояния боевой подготовки военнослужащих, которая несколько отошла на второй план и это необходимо исправлять, так как основной задачей Вооруженных сил является обеспечение обороноспособности и высокого уровня боевой подготовки.

Командирам поручено переходить на плановый режим несения боевого дежурства и службы с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности.