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Мобильные операторы начисляют бесплатные единицы казахстанцам

Автор:  
Серик Сабеков
7 Января 2022, 17:16
Мобильные операторы начисляют бесплатные единицы казахстанцам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанцам начисляют бесплатные единицы операторы мобильной связи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева операторы связи начисляют всем абонентам бесплатные 200 sms и 300 минут», - отмечено в рассылке Акорды.

Ранее сообщалось, что Акорда начала рассылку новостей через SMS.

«Уважаемые казахстанцы! Доводим до вашего сведения информацию о возможности получения новостей через SMS», - говорится в первом сообщении.

В утренней рассылке сообщалось, что всем предпринимателям, пострадавшим в результате действий экстремистов, государство окажет помощь.


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