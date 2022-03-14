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Мобильные общественные приемные партии «AMANAT» впервые выезжают в отдаленные села страны

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
14 Марта 2022, 16:58
Мобильные общественные приемные партии «AMANAT» впервые выезжают в отдаленные села страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня партия «AMANAT» дает старт мобильным общественным приемным. Данная инициатива реализована в рамках работы по трансформации партии в части усиления обратной связи с гражданами. В первый день мобильные общественные приемные открылись в 10 отдаленных населенных пунктах Карагандинской и Акмолинской областей, передает МИА «Казинформ».

Как известно, на внеочередном ХХІІ съезде Председатель партии Касым-Жомарт Токаев поручил перестроить партийную работу, отметив, что общественные приемные партии должны стать местами притяжения для граждан, которые могли бы приходить туда не только с жалобами, но и с конкретными идеями по развитию страны.

«Нужно чаще проводить выездные приемы граждан и встречаться с жителями отдаленных сел», – подчеркнул тогда Председатель партии «AMANAT».

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В ближайшие три месяца мобильные общественные приемные объедут все регионы Казахстана, особое внимание уделяя отдаленным селам. В работе мобильных приемных будут принимать участие депутаты маслихатов - члены фракции партии, члены Бюро и Политсовета региональных филиалов, представители общественных советов и государственных органов и др.

Мобильные общественные приемные будут работать на постоянной основе.

Сегодня партийцы приехали к жителям Акмолинской и Карагандинской областей. Как отметила руководитель Республиканской общественной приемной партии «AMANAT» Алия Садырбаева, в первый день было принято порядка 100 человек.

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«Жители сел не всегда могут приехать в районный или областной филиал партии, и им сложнее донести проблему до депутатов фракции партии в областном маслихате. Мы не будем ждать, когда люди придут с проблемой, мы сами выезжаем к ним. И это не разовая акция, подобная практика будет постоянной. Это позволит брать на карандаш проблемы даже отдаленных сел и анализировать информацию для принятия системных решений», – отметила Алия Садырбаева.

Одной из первых посетителей стала жительница села Новосельское Акмолинской области Светлана Паль, котораяподняла проблему водоснабжения населенного пункта. Сети были введены в эксплуатацию несколько десятков лет назад и давно требуют капитального ремонта.

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«Прорывами и отключениями нас уже давно не удивить, воду всегда запасаем впрок. Сложнее всего пожилым людям, особенно одиноким. Надеемся, что при поддержке партии найдется какое-то решение», – поделилась Светлана Паль.

В свою очередь аким Атбасарского района Аманбек Калжанов, входящий в состав мобильной общественной приемной, сообщил что в рамках исполнения Предвыборной программы партии работы по строительству сетей водоснабжения в селе Новосельское должны начаться в текущем году.

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В числе других поднимаемых вопросов - необходимость проведения уличного освещения, ремонта дорог, инженерных сетей и социальной инфраструктуры. Как отметил председатель фракции партии в районном маслихате Нуржан Рахимов, по каждому обращению будут определены ответственные лица и сроки исполнения.

«Партийцы прибыли, чтобы наладить прямой диалог с народом, выслушать их чаяния и запросы, это очень правильно. Такие встречи следует организовывать как можно чаще», – поблагодарил аманатовцев аксакал Хасен Калменбаев.

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Всего аманатовцы посетили 5 сел Акмолинской области: Новосельское, Чапаевское, Аксай, Ульги, Сабынды. В этот же день мобильные бригады партии «AMANAT» провели прием жителей отдаленных населенных пунктов Карагандинской области. Партийцы побывали в селах Егендибулак, Шешенкара, Дубовка, Бидайык, Орынбай.

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Так, в Егендибулаке местные жители пожаловались на отсутствие сенокосных и пастбищных угодий для подворного скота. А жители Шешенкары обратили внимание на качество мобильной связи и внутрипоселковых дорог. В Дубовке наиболее остро стоят вопросы ремонта инженерных сетей и газофикации. В селе Бидайык люди просят построить фельдшерско-акушерский пункт и поставить дополнительный трансформатор, чтобы улучшить качество электроснабжения. В селе Орынбай большинство жалоб приходится на износ электросетей, а местные фермеры требуют расширить доступ к заемным средствам для сельхозтоваропроизводителей. Все вопросы аманатовцы взяли на контроль.

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Только с начала года в общественные приемные партии «AMANAT» обратилось 24,7 тыс. человек. В основном жителей волнуют вопросы социального обеспечения - 32%, жилищно-коммунального хозяйства - 14% и трудоустройства и нарушении трудовых прав - 11%. Из них уже 56% решены. В партии отмечают, что с запуском мобильных общественных приемных эти цифры увеличатся в разы.

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