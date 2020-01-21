Мобильные комплексы «АРКАН» зафиксировали 5740 нарушений скорости на жамбылских трассах

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Завершилось тестирование мобильных комплексов «АРКАН», установленных на жамбылских автодорогах, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Жамбылской области.

Напомним, впервые в Казахстане на 10 патрульных автомашинах батальонов патрульной полиции, обслуживающих автодороги республиканского значения, на наиболее опасных участках трасс Жамбылской области были установлены первые мобильные комплексы «АРКАН».

18 декабря на одном из участков автобана Западная Европа - Западный Китай прошла презентация нововведения. И в течение месяца на участках автотрасс Западная Европа - Западный Китай и Алматы – Нур-Султан проходило тестирование.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, начиная с 20 января, на всех дорогах Жамбылской области начали работу мобильные комплексы «АРКАН». По итогам тестирования комплексы доказали свою эффективность, за короткий срок с их помощью выявлено 5 740 нарушений, связанных с превышением скорости.

Мобильные комплексы предназначены для осуществления комплекса мер по снижению аварийности и обеспечению безопасности дорожного движения, раскрытию преступлений и других правонарушений, а также для взыскания административных штрафов. Без участия сотрудника полиции комплекс «АРКАН» способен производить фиксацию всего проезжающего транспорта через контролируемый участок дороги, распознавать номерные знаки, цвет и марку, фиксировать факты превышения установленной скорости.

Кроме этого, распознанный номерной знак транспортного средства будет автоматически проверяться на предмет розыска полицией или его нахождения в списке задолжников по штрафам за ранее совершенные административные правонарушения. В этом случае инспектор полиции, находящийся в мобильном комплексе, получит возможности принятия оперативных мер реагирования в соответствии с законом.

«Нарушителей не наказывали вплоть до 19 января, - пояснили в ведомстве. - А вот с 20 января дня ситуация кардинально изменилась: тестирование завершено, и теперь все данные и видеоинформация в режиме реального времени автоматически передаются в центр обработки данных полиции и Единый реестр административных производств (ЕРАП) Генеральной прокуратуры РК для формирования предписаний о штрафах и их оплаты водителями. Ожидаем, что нововведение положительно отразится на снижении уровня аварийности на дорогах области и республики в целом».

Начальник департамента полиции Жамбылской области полковник полиции Арман Оразалиев отметил, что в регионе проводятся масштабные мероприятия по снижению аварийности и обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе и приобретение при поддержке акима области автоматизированных мобильных комплексов.

«Мобильный комплекс «АРКАН» позволит снизить количество ДТП, сократит число случаев дорожной смертности, а также уменьшит коррупционные риски, так как взаимодействие сотрудника полиции с водителем будет минимальным. Данные передвижные комплексы будут обслуживать наиболее опасные участки дорог региона», - сказал полковник полиции Арман Оразалиев.

Отмечается, что подобное нововведение особенно важно для жамбылского региона, который является транзитным и граничит с Кыргызской Республикой. Поток транспорта на жамбылских трассах достаточно большой, и контролировать его - одна из главных задач сотрудников патрульной полиции.