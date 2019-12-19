Мобильные комплексы «АРКАН» устанавливают на трассах Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Мобильные комплексы «АРКАН» установили на жамбылских автодорогах, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Жамбылской области.

На автотрассах всех районов Жамбылской области, на наиболее опасных участках, устанавливают первые мобильные комплексы «АРКАН» на десяти патрульных автомашинах батальонов жамбылской патрульной полиции, обслуживающих автодороги республиканского значения.

Мобильные комплексы предназначены для осуществления комплекса мер по снижению аварийности и обеспечению безопасности дорожного движения, раскрытию преступлений и других правонарушений, а также для взыскания административных штрафов.

18 декабря на одном из участков автобана Западная Европа - Западный Китай прошла презентация нововведения. Использование этого современного технического оборудования для контроля скоростного режима на автодорогах региона начнется с 20 декабря.

Начальник департамента полиции Жамбылской области полковник полиции Арман Оразалиев отметил, что в регионе проводятся масштабные мероприятия по снижению аварийности и обеспечению безопасности дорожного движения, в числе которых и приобретение при поддержке акима области автоматизированных мобильных комплексов.





«Мобильный комплекс «АРКАН» позволит снизить количество ДТП, сократит число случаев дорожной смертности, а также уменьшит коррупционные риски, так как взаимодействие сотрудника полиции с водителем будет минимальным. Данные передвижные комплексы будут обслуживать наиболее опасные участки дорог региона», - сказал полковник полиции Арман Оразалиев.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, комплекс «АРКАН» без участия сотрудника полиции способен производить фиксацию всего проезжающего транспорта через контролируемый участок дороги, распознавать номерные знаки, цвет и марку, фиксировать факты превышения установленной скорости. Данные и видеоинформация с использованием мобильной связи в режиме реального времени автоматически передаются в центр обработки данных полиции и Единого реестра административных производств (ЕРАП) Генеральной прокуратуры РК (г. Нур-Султан) для формирования предписаний о штрафах и их оплаты водителями.

Кроме этого, распознанный номерной знак транспортного средства будет автоматически проверяться на предмет розыска полицией или его нахождения в списке задолжников по штрафам за ранее совершенные административные правонарушения. В этом случае инспектор полиции, находящийся в мобильном комплексе, получит возможности принятия оперативных мер реагирования к правонарушителю в соответствии с законом.

В течение месяца жамбылские полицейские будут работать в тестовом режиме, чтобы определить эффективность новых установок. Если полученные результаты оправдают ожидания, то планируется приобретение дополнительных комплексов «АРКАН», что дает «зеленый свет» дорожно-транспортной инновации, сообщает пресс-служба департамента полиции Жамбылской области.