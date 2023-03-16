Мобильные казармы для приграничных подразделений приобретет Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Для пограничных подразделений Алматинской области «Кастек» и «Жамбыл» приобретаются мобильные казармы стоимостью 870 млн тенге. Об этом говорится в ответе Премьер-Министра Алихана Смаилова на запрос депутатов Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках реализации поручений Главы государства, данных на заседании коллегии КНБ 4 июня 2020 года, акиматами городов Алматы и Шымкент, а также приграничных областей утверждены дорожные карты на 2020-2024 годы», - отметил глава Правительства.

По данным Премьер-Министра, в рамках дорожных карт предусмотрено 578 мероприятий. В том числе реализуются мероприятия по ремонту, газификации, электрификации и водоснабжению пограничных объектов. В частности, дорожной картой по развитию объектов пограничной инфраструктуры, утвержденной акиматом Алматинской области, предусмотрено 120 мероприятий. В настоящее время реализовано 4 мероприятия на общую сумму 342 млн тенге.

«Кроме того, в этом году планируется приобретение мобильных казарм для пограничных подразделений «Кастек» и «Жамбыл» Алматинской области стоимостью 870 млн тенге. Вместе с тем, по ряду объектов пограничной инфраструктуры, на ремонт которых местными исполнительными органами не предусмотрены финансовые средства, проводится работа по возврату их на баланс для дальнейшего финансирования ПС КНБ. В целом вопросы развития пограничной инфраструктуры будут находиться на контроле уполномоченных государственных органов и планируются к рассмотрению на заседании Государственной пограничной комиссии при правительстве в 2023 году», - добавил Алихан Смаилов.