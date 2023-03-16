Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Мобильные казармы для приграничных подразделений приобретет Казахстан

16 Марта 2023, 12:52
Мобильные казармы для приграничных подразделений приобретет Казахстан Фото: belvpo.com

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Для пограничных подразделений Алматинской области «Кастек» и «Жамбыл» приобретаются мобильные казармы стоимостью 870 млн тенге. Об этом говорится в ответе Премьер-Министра Алихана Смаилова на запрос депутатов Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках реализации поручений Главы государства, данных на заседании коллегии КНБ 4 июня 2020 года, акиматами городов Алматы и Шымкент, а также приграничных областей утверждены дорожные карты на 2020-2024 годы», - отметил глава Правительства.

По данным Премьер-Министра, в рамках дорожных карт предусмотрено 578 мероприятий. В том числе реализуются мероприятия по ремонту, газификации, электрификации и водоснабжению пограничных объектов. В частности, дорожной картой по развитию объектов пограничной инфраструктуры, утвержденной акиматом Алматинской области, предусмотрено 120 мероприятий. В настоящее время реализовано 4 мероприятия на общую сумму 342 млн тенге.

«Кроме того, в этом году планируется приобретение мобильных казарм для пограничных подразделений «Кастек» и «Жамбыл» Алматинской области стоимостью 870 млн тенге. Вместе с тем, по ряду объектов пограничной инфраструктуры, на ремонт которых местными исполнительными органами не предусмотрены финансовые средства, проводится работа по возврату их на баланс для дальнейшего финансирования ПС КНБ. В целом вопросы развития пограничной инфраструктуры будут находиться на контроле уполномоченных государственных органов и планируются к рассмотрению на заседании Государственной пограничной комиссии при правительстве в 2023 году», - добавил Алихан Смаилов.


Теги:
Читайте также
50 типовых комплексов пограничных подразделений построят в Казахстане
Пронести гашиш пытался иностранец через границу Казахстана и Узбекистана
Фуру с тоннами насвая на 25 млн рублей вернули в Казахстан челябинские таможенники
Разыскиваемых за преступления казахстанцев задержали сотрудники КНБ
Контрабанду почти на 3 млн тенге пресекли пограничники в Жамбылской области
Новости партнеров
Популярное
1 Похолодание до 22 градусов мороза ожидается в Казахстане
2 Первые 30 госслужащих назначены на руководящие должности без конкурса в Казахстане
3 Лучшей акмолинской спортсменкой признана Карина Ибрагимова
4 Денис Рыпаков назначен председателем Восточно-Казахстанского областного маслихата
5 Китайская компания продолжит строительство LRT – акимат Астаны

Лента новостей