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Мобильные группы прокуроров будут защищать права бизнеса в Атырау
24 Декабря 2019 13:08
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Мобильные группы прокуроров будут защищать права бизнеса в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Пресс-служба Атырауской областной прокуратуры распространила сообщение. В нем говорится, что при прокуратуре созданы мобильные группы. Цель их создания – как можно оперативно реагировать на сообщения от представителей малого и среднего бизнеса о нарушении их прав различными органами, действия которых тормозят развитие бизнеса или препятствуют какой-либо законной деятельности.
«Сообщить об необоснованных проверках можно по телефону. Такого обращения будет достаточно, чтобы прокуроры выехали по указанному адресу», - информирует пресс-служба областной прокуратуры.
Ключевые слова: Атырауская область, Экономика,
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