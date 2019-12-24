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Мобильные группы прокуроров будут защищать права бизнеса в Атырау

24 Декабря 2019 13:08
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Мобильные группы прокуроров будут защищать права бизнеса в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Мобильные группы прокуроров будут защищать права бизнеса в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Пресс-служба Атырауской областной прокуратуры распространила сообщение. В нем говорится, что при прокуратуре созданы мобильные группы. Цель их создания – как можно оперативно реагировать на сообщения от представителей малого и среднего бизнеса о нарушении их прав различными органами, действия которых тормозят развитие бизнеса или препятствуют какой-либо законной деятельности.

«Сообщить об необоснованных проверках можно по телефону. Такого обращения будет достаточно, чтобы прокуроры выехали по указанному адресу», - информирует пресс-служба областной прокуратуры.

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Ключевые слова: Атырауская область, Экономика,
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Автор:

А. Соколов

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