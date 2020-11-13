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Мобильные группы продолжают проводить рейды по соблюдению карантина в столице

13 Ноября 2020 18:59
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Мобильные группы продолжают проводить рейды по соблюдению карантина в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице продолжаются рейды полицейских, волонтеров и представителей акимата по торговым центрам, магазинам и другим местам массового скопления людей. Мероприятия проводятся в целях нераспространения коронавирусной инфекции. Ряд заведений, несмотря на усиление карантина, по-прежнему продолжают игнорировать требования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города Нур-Султана.

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Так, 12 ноября в 23:50 мобильной группой выявлен игровой клуб Respawn, который работал, нарушая график. В заведении находились 24 человека. Аналогичное нарушение зафиксировано 13 ноября в 01:20 в магазине «Кентау».

Собранный материал в отношении владельцев бизнеса направлен для принятия процессуального решения.

Всего по состоянию на 11 ноября в районные управления Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг города Нур-Султана из районных управлений полиции поступил 1981 материал в отношении лиц, допустивших нарушение карантина. 905 физических, должностных и юридических лиц привлечены к административной ответственности на общую сумму 184 370 856 тенге.

На сегодняшний день погашено 717 административных штрафов на общую сумму 146 574 535 тенге.


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#Нур-Султан   #Коронавирус  
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