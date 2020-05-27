Мобильные группы по разъяснению мер по профилактике коронавируса создадут в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Под председательством акима Павлодарской области Абылкаира Скакова состоялось заседание региональной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе акима области, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Главный государственный санитарный врач области Замзагуль Дощанова в свою очередь констатировала повсеместные нарушения масочного режима. По ее словам, необходимо усилить соответствующий контроль в местах скопления людей, в том числе в общественном транспорте и местах отдыха населения. Как сообщила Замзагуль Дощанова, ее коллеги в городах и районах сейчас проводят разъяснительные брифинги и инициируют рейдовые мероприятия.

«Действительно, профилактическую работу необходимо усилить, - заявил аким области Абылкаир Скаков. - Следует простым, доступным языком объяснить населению необходимость соблюдения масочного режима и правила социальной дистанции. Элементарные меры предосторожности помогут предотвратить угрозу распространения вируса. Поручаю провести информационно-разъяснительную работу: ослабление карантина не означает возможность игнорирования санитарно-эпидемиологических мер».

Аким области поручил вовлечь в работу студентов, волонтеров, представителей общественности и СМИ, которые образовали бы мобильные группы по разъяснению мер предосторожности. Безусловно, такие группы должны работать, строго соблюдая санитарно-эпидемиологические правила.

Абылкаир Скаков также поручил отдельно обсудить вопросы профилактических мер с перевозчиками и руководителями промышленных предприятий.

Напомним, Президент РК Касым-Жомарт Токаев в связи с ростом числа заболевших коронавирусом в городах поручил Правительству, акимам областей, городов выправить ситуацию с коронавирусной инфекцией.





Фото: pavlodarnews.kz



