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    14:47, 12 Май 2021 | GMT +6

    Мобильные ЦОНы помогают пострадавшим от пожара в Риддере

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Филиал госкорпорации «Правительство для граждан» по Восточно-Казахстанской области помогает восстановить документы пострадавшим от пожара в Риддере, передает МИА «Казинформ».

    В частности, специалисты помогают жителям получить необходимые электронные справки, принимают заявления на восстановление документов. В случае необходимости работники госкорпорации оперативно взаимодействуют с управлением миграционной службы и другими госорганами.

    «Наши сотрудники из областного центра сразу же выехали на место происшествия для консультации и проведения разъяснительных работ в эвакуационном центре. Мы поможем риддерцам с получением документов в ускоренном порядке. Все документы на недвижимость, земли, удостоверяющие личность будут оформлены бесплатно», – комментирует Адиль Кожихов, председатель правления госкорпорации.

    На сегодняшний день, некоторая часть пострадавших уже получили дубликаты документов. Специалисты продолжают оказывать помощь риддерцам в их восстановлении.


    Теги:
    Правительство Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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