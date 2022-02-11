Мобильные бригады вернулись к прежнему графику работы в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи со стабилизацией ситуации и снижением заболеваемости КВИ в столице пересмотрели работу мобильных бригад, которые с середины января амбулаторных пациентов наблюдали в круглосуточном режиме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Руководитель столичного управления общественного здравоохранения сообщил, что мобильные бригады вновь перешли на свой прежний график работы - с 8 утра до 8 вечера. На сегодня амбулаторное лечение получают свыше 4 200 человек.

Также снизилась и нагрузка на станцию скорой помощи. Если в начале января количество вызовов доходило до 4 тысяч в сутки, то сейчас эта цифра уменьшилась до 2 200 за день. По вопросам КВИ звонят в среднем 80-100 человек.

«Можно сказать, что снижение уровня заболеваемости, уменьшение госпитализации связано с вакцинацией и ревакцинацией горожан. После появления в начале года штамма Омикрон в столице темпы вакцинации чуть возросли. Отрадно, что граждане принимают сложившуюся ситуацию и осознают всю серьезность вирусной инфекции», - прокомментировал Тимур Муратов.

Так, на сегодня в столице почти 504 тысячи граждан вакцинированы первым компонентом, полный курс иммунизации прошли более 471 тысячи человек. Ревакцинировано в городе более 73 тысяч жителей. Таким образом, в городе сформировалась определенная иммунная прослойка, которая не позволяет вирусу стремительно распространяться.

По данным городского УОЗ, среди вакцинированных двумя компонентами препарата Пфайзер, который положен определённому контингенту лиц, в столице лидируют подростки – свыше 19 тысяч детей, следом кормящие мамы – 11 300 и беременные женщины – более 700. Также американским препаратом ревакцинируются сейчас и лица старше 60 лет, медработники. По городу более 5 600 пожилых людей ревакцинированы Пфайзером, медработники – 11 800 человек.

«Пользуясь случаем, я еще раз хочу обратить внимание граждан на сложившуюся ситуацию и призвать к вакцинации. Только от нас с вами зависит, какими темпами будет распространяться вирус, а может и вовсе исчезнет. Можно верить или отказываться принимать правду, но, как врач скажу одно, еще ни одна болезнь не положила за раз 300 человек в реанимацию, которые не могли обойтись без вспомогательных аппаратов поддержки дыхания. Стоит задуматься! Поэтому берегите себя, получите прививку и обезопасьте свое здоровье!» - заключил спикер.