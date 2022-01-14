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Мобильные бригады перешли на круглосуточный режим работы в столице

14 Января 2022 22:00
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Мобильные бригады перешли на круглосуточный режим работы в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 14 января все колл-центры и мобильные бригады организаций первичной медико-санитарной помощи (поликлиник) переходят на круглосуточный режим работы. Об этом сообщила заместитель руководителя горздрава Алия Рустемова на заседании штаба, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города Нур-Султан.

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Сегодня с участием акима столицы А. Кульгинова, министра здравоохранения А. Гиният, руководителей Управздрава, поликлиник и инфекционных стационаров прошло заседание городского Штаба по вопросам эпидситуации. Были затронуты основные моменты по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

По словам Алии Рустемовой, в связи увеличением фактов заражения коронавирусом, количество мобильных бригад увеличено почти в 2 раза.

«Из-за ухудшения эпидситуации с 14 января все колл-центры и мобильные бригады организаций ПМСП перешли в круглосуточный режим работы. Акиматом столицы выделены дополнительные транспорты для обслуживания населения. По причине ухудшения эпидситуации также усилена работа по дистанционному наблюдению и ведению пациентов с КВИ», - отметила заместитель руководителя Управздрава.

Всего в городе 36 организаций ПМСП проводят амбулаторное наблюдение и лечение за пациентами с КВИ. На сегодня на амбулаторном лечении с КВИ в столице находятся более 13 тыс. горожан. В день мобильные бригады совершают порядка 1500 тыс. выездов к пациентам.


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#Нур-Султан   #Акимат   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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