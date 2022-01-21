+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: 1 °С
USD 434.24 EUR 492.69
RUB 5.67 CNY 68.46
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Мобильные аптеки: лекарства в Карагандинской области стали доступнее

21 Января 2022 21:14
Поделиться:
Мобильные аптеки: лекарства в Карагандинской области стали доступнее

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Мобильные аптеки курсируют по всем отдалённым сёлам Карагандинской области. Это позволяет оперативно снабжать жителей глубинки лекарствами по оптимальным ценам, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Главный санврач Алматинской области внес изменения в постановление
Школьники ВКО будут учиться в дистанционном формате, кроме 9-11 классов Внесены изменения в постановление главного санитарного врача Готовы ли ковидные стационары Алматы к росту числа больных коронавирусом

«Первые передвижные аптеки мы приобрели в 2020 году для самых отдалённых районов – Улытауского и Актогайского. К примеру, в Актогайском районе не было ни одной частной аптеки, поэтому для жителей вопрос актуальный. Аптеки на колёсах себя оправдали. Сейчас ими обеспечены все районы области. Проект профинансирован из областного бюджета. Сегодня вы можете увидеть все девять передвижных комплексов. Они прибыли из районов в областной центр, чтобы пополнить запасы препаратов», – рассказал руководитель управления здравоохранения Гамаль Токсамбаев.

По словам Г. Токсамбаева, ассортимент мобильных аптек большой – до 2,5 тыс. наименований. Лекарственные препараты приобретаются у оптовиков, на розничную продажу наценка составляет всего 5%. Сельчанам это экономит время и деньги.

«Передвижной аптечный пункт у нас действует с ноября. В районе 27 населённых пунктов. Есть ежедневный график выезда. Люди уже знают, когда к ним приедет автоаптека. Стараемся увеличить ассортимент лекарств, принимаем и индивидуальные заказы. Конечно, жителям это удобно и выгодно. Ведь из некоторых сёл поездка на такси в райцентр обойдётся в 5–6 тысяч тенге», – сообщил директор ЦРБ Нуринского района Урал Мазитов.

В Осакаровском районе мобильная аптека заработала в декабре. Жители уже оценили преимущества.

«Это хорошее подспорье. У нас в районе 46 населённых пунктов. Коммерческие аптеки далеко не везде, только в самых крупных. Выезды каждый день, по заранее утверждённому графику. Люди очень довольны», – говорит Юлия Бухкамер, заместитель директора ЦРБ Осакаровского района.


Подписывайтесь на наш канал:

#Карагандинская область   #Здравоохранение  
Поделиться:

Автор:

Агата Мухамеджанова

Новости по теме
Главный санврач Алматинской области внес изменения в постановление
Школьники ВКО будут учиться в дистанционном формате, кроме 9-11 классов
Внесены изменения в постановление главного санитарного врача
Готовы ли ковидные стационары Алматы к росту числа больных коронавирусом
Популярное
1 Главную ошибку в экономической политике Казахстана назвал Касым-Жомарт Токаев
2 Жизнь Казахстана уже не будет прежней - главврач из Актобе
3 Мы не заметили, как внешнее благо превратилось в сырьевое проклятие – Касым-Жомарт Токаев
4 Какая политика будет проводиться далее в Казахстане, рассказал Касым-Жомарт Токаев
5 Резолюция Европарламента является преждевременным и поспешным решением - депутат Мажилиса
6 Два тайника с оружием указал подозреваемый полицейским Алматинской области
Читайте также
Календарь знаменательных и памятных дат разработали в Карагандинской области
Ключи от квартир вручили 12 медицинским работникам в Каражале
Главную ошибку в экономической политике Казахстана назвал Касым-Жомарт Токаев
Жизнь Казахстана уже не будет прежней - главврач из Актобе
Мы не заметили, как внешнее благо превратилось в сырьевое проклятие – Касым-Жомарт Токаев
Какая политика будет проводиться далее в Казахстане, рассказал Касым-Жомарт Токаев
Резолюция Европарламента является преждевременным и поспешным решением - депутат Мажилиса
Два тайника с оружием указал подозреваемый полицейским Алматинской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив