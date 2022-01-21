Мобильные аптеки: лекарства в Карагандинской области стали доступнее

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Мобильные аптеки курсируют по всем отдалённым сёлам Карагандинской области. Это позволяет оперативно снабжать жителей глубинки лекарствами по оптимальным ценам, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Первые передвижные аптеки мы приобрели в 2020 году для самых отдалённых районов – Улытауского и Актогайского. К примеру, в Актогайском районе не было ни одной частной аптеки, поэтому для жителей вопрос актуальный. Аптеки на колёсах себя оправдали. Сейчас ими обеспечены все районы области. Проект профинансирован из областного бюджета. Сегодня вы можете увидеть все девять передвижных комплексов. Они прибыли из районов в областной центр, чтобы пополнить запасы препаратов», – рассказал руководитель управления здравоохранения Гамаль Токсамбаев.

По словам Г. Токсамбаева, ассортимент мобильных аптек большой – до 2,5 тыс. наименований. Лекарственные препараты приобретаются у оптовиков, на розничную продажу наценка составляет всего 5%. Сельчанам это экономит время и деньги.

«Передвижной аптечный пункт у нас действует с ноября. В районе 27 населённых пунктов. Есть ежедневный график выезда. Люди уже знают, когда к ним приедет автоаптека. Стараемся увеличить ассортимент лекарств, принимаем и индивидуальные заказы. Конечно, жителям это удобно и выгодно. Ведь из некоторых сёл поездка на такси в райцентр обойдётся в 5–6 тысяч тенге», – сообщил директор ЦРБ Нуринского района Урал Мазитов.

В Осакаровском районе мобильная аптека заработала в декабре. Жители уже оценили преимущества.

«Это хорошее подспорье. У нас в районе 46 населённых пунктов. Коммерческие аптеки далеко не везде, только в самых крупных. Выезды каждый день, по заранее утверждённому графику. Люди очень довольны», – говорит Юлия Бухкамер, заместитель директора ЦРБ Осакаровского района.