Мобильное приложение Tau Go для любителей походов в горы запустят в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На сегодня вызывает обеспокоенность безопасность туристов. Об этом на брифинге в СЦК заявил первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Ибрагим Кульшимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Подразделениями МЧС проводится агитационная работа среди населения с раздачей памяток о соблюдении правил безопасности при туристических походах, ведутся разъяснительные работы по необходимости информирования наших подразделений о маршрутах их следования, также проводится активная работа в социальных сетях», - сказал Ибрагим Кульшимбаев.

Спикер отметил, что профилактическая работа с населением и доведение информации о мерах безопасности в горной местности, селе-, оползнеопасных зонах и лавиноопасных участках осуществляется через средства массовой информации, путем проведения брифингов, выступлений по радио, телевидению, распространения плакатов, буклетов и листовок.

Кроме того, создаются специальные контрольно-спасательные пункты в горных местностях, на которых осуществляется круглосуточное дежурство спасателей, обеспечивающих выезд на место происшествия, позволяя существенно сократить время прибытия на поисково-спасательные работы.

«Также ведется работа по созданию единой системы туристской навигации и запуска мобильного приложения смарт-навигатор «Tau Go» для любителей походов в горы, который будет интегрирован с базой департаментов по чрезвычайным ситуациям. Проводится работа по оцифрованию туристических маршрутов в горной местности с привязкой к системе 2ГИС (электронный справочник с картой местности), которая будет работать в офлайн-режиме», - сообщил Ибрагим Кульшимбаев.

Он также добавил, что на маршрутах следования туристов устанавливаются информационные щиты с указанием телефонов экстренных служб и соблюдения мер безопасности.

Для обеспечения безопасности туристов в горах на отдельных участках горной местности города Алматы построены 15 хижин, в которых туристы смогут переждать и получить аварийный комплект первой помощи (аптечка, станция заряда мобильных устройств, теплое одеяло и непортящийся продуктовый набор). Рядом с хижинами установлены тревожные кнопки (15 штук у каждой) для передачи спутникового сигнала SOS на пульт «112» и «109» службы спасения (на стадии подключения).

«Несмотря на все предупреждающие мероприятия, люди пренебрегают погодными условиями и сложностью прохождения маршрута, тем самым подвергают свою жизнь и близких опасности. Этой зимой спасательными подразделениями осуществлено 14 поисково-спасательных работ по поиску 147 туристов, которые путешествуя в горной местности, не смогли самостоятельно определить маршрут движения для возвращения домой», - резюмировал Ибрагим Кульшимбаев.