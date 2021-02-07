Мобильное приложение разработала 18-летняя жительница Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - 18-летняя выпускница физико-математической школы города Актау Альбина Жайлаубаева разработала свое мобильное приложение. Через приложение можно узнать, какие события или мероприятия будут проходить по стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Альбина является выпускницей специализированной физико-математической школы. Школу она окончила в 2020 году. Сейчас же молодой стартапер активно готовится к поступлению в австрийский вуз. В будущем Альбина хочет стать предпринимателем.

Она рассказала, как разработала свое мобильное приложение и чем оно полезно. Мобильное приложение, как отметила Альбина, создано в течение 6 месяцев.

«Через мобильное приложение «Chance» пользователи могут ознакомиться и найти информацию касательно ежедневных мероприятий, конкурсов, а также планируемых тренингов, олимпиад, лекций, конференций, ярмарок, спортивных и культурных мероприятий, мастер-классов, проводимых научных соревнований, грантов, бесплатных и платных курсов. Я буду представлять различную информацию и собирать их на одну площадку. Также планирую запустить множество функционалов, такие как онлайн-подписка или подача заявок на мероприятия, при этом можно будет оплатить онлайн, а также собирать аудиторию посредством приложения», - рассказала Альбина Жайлаубаева.

Разработчик отмечает, что узнать о событии и мероприятии, которые будут представлены в приложении, можно будет всем казахстанцам, то есть приложение доступно по всей стране.

В будущем она планирует сотрудничать с различными организациями, в том числе НПО, а также коммерческими организациями. Приложение доступно в App Store и Play Market. Загрузка приложения является бесплатной.

Продукт, созданный Альбиной, вышло в марте прошлого года. Она отметила, что пока о мобильным приложении знают ее близкие, друзья и знакомые.

Также она рассказала, трудно ли работать над созданием таких проектов.

«Создавать такие проекты нетрудно. Главное нужно верить, что идея твоя воплотится и верить в сам проект. Нужно активнее принимать участие в таких проектах как «Caspian StartUp», с помощью которых можно найти инвестора или спонсора, а также выиграть грант», - посоветовала Альбина.