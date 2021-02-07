Мобильное приложение разработала 18-летняя жительница Актау
Альбина является выпускницей специализированной физико-математической школы. Школу она окончила в 2020 году. Сейчас же молодой стартапер активно готовится к поступлению в австрийский вуз. В будущем Альбина хочет стать предпринимателем.
Она рассказала, как разработала свое мобильное приложение и чем оно полезно. Мобильное приложение, как отметила Альбина, создано в течение 6 месяцев.
«Через мобильное приложение «Chance» пользователи могут ознакомиться и найти информацию касательно ежедневных мероприятий, конкурсов, а также планируемых тренингов, олимпиад, лекций, конференций, ярмарок, спортивных и культурных мероприятий, мастер-классов, проводимых научных соревнований, грантов, бесплатных и платных курсов. Я буду представлять различную информацию и собирать их на одну площадку. Также планирую запустить множество функционалов, такие как онлайн-подписка или подача заявок на мероприятия, при этом можно будет оплатить онлайн, а также собирать аудиторию посредством приложения», - рассказала Альбина Жайлаубаева.
Разработчик отмечает, что узнать о событии и мероприятии, которые будут представлены в приложении, можно будет всем казахстанцам, то есть приложение доступно по всей стране.
В будущем она планирует сотрудничать с различными организациями, в том числе НПО, а также коммерческими организациями. Приложение доступно в App Store и Play Market. Загрузка приложения является бесплатной.
Продукт, созданный Альбиной, вышло в марте прошлого года. Она отметила, что пока о мобильным приложении знают ее близкие, друзья и знакомые.
Также она рассказала, трудно ли работать над созданием таких проектов.
«Создавать такие проекты нетрудно. Главное нужно верить, что идея твоя воплотится и верить в сам проект. Нужно активнее принимать участие в таких проектах как «Caspian StartUp», с помощью которых можно найти инвестора или спонсора, а также выиграть грант», - посоветовала Альбина.