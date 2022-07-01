Мобильное приложение Qurultay позволит казахстанцам вносить свои идеи - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева сообщила, что зарегистрированными пользователями мобильного приложения Qurultay станут граждане Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось, что на первом заседании Национального курултая Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил разработать специальное мобильное приложение Qurultay.

«На Национальном курултае было озвучено, что в обязательном порядке будет создано специальное мобильное приложение Qurultay. Для чего нужно мобильное приложение? Казалось бы, есть 117 членов Национального курултая. Но мобильное приложение позволит каждому гражданину РК принять участие и вносить свои идеи, предложения и инициативы. Отдельными группами члены Национального курултая встречаются, и мы задаем вопросы, как будет это (приложение) работать. Работа начата», - сказала Бану Нургазиева в ходе экспертного клуба на площадке СЦК.

Она добавила, что мобильное приложение будет создано в виде популярных приложений-платформ, которыми пользуются казахстанцы.

«Во-первых, пользователями могут быть только граждане Казахстана. Поскольку вплоть до фейс-контроля продумывают (…). Я думаю, что это правильно. Каждый из нас работает в какой-то конкретной сфере. Это позволит нам внести предложение в своей сфере - СМИ, экономике и так далее», - считает президент Гражданского альянса Казахстана.