Мобильное приложение пришло на помощь экстренным службам и полиции

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Британец Крису Шелдрику, чей дом никак не могли найти службы доставки, придумал мобильное приложение what3words, которое делит карту мира на 57 триллионов небольших квадратов, и каждый из них обозначается комбинацией из трех слов. Благодаря приложению экстренные службы могут точно определить место нахождения объекта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBС.

В начале августа Джесс Тинсли вместе с друзьями отправилась на прогулку по живописным окрестностям в графстве Дарем на севере Англии. Но через три часа молодые люди обнаружили, что безнадежно потерялись. Ближе к ночи компания вышла к месту, где ловил телефон, и позвонила по телефону экстренных служб 999. Там им дали неожиданный совет - скачать приложение what3words.

По словам Джесс, ни она, ни ее спутники раньше о нем не слышали. Через минуту после того, как приложение было установлено, полиция сообщила, что знает точное местонахождение путешественников, и вскоре они - промокшие и замерзшие - были спасены.

Как работает приложение?

Оно бесплатное и представляет собой интерактивную карту. Разработчики поделили карту мира на 57 триллионов квадратов размером 3х3 метра. Каждый квадрат обозначен тремя случайными словами, комбинации могут быть самые неожиданные.

Например, место, где находились Джесс Тинсли и ее друзья, было обозначено словами Kicked.Converged.Soccer (пинок.сошлись.футбол). Эти три слова, обозначающие конкретную геолокацию, спасли им жизнь.

Достаточно войти в приложение, нажать на экране квадрат, в котором вы находитесь (сверху тут же появится комбинация из трех слов), и через кнопку «поделиться» отправить эту информацию через другие приложения, например, Facebook.

Люди сразу увидят, где вы, и придут на помощь. В Британии благодаря приложению были спасены уже несколько человек, и полиция настоятельно рекомендует пользователям смартфонов установить what3words.

Кто придумал what3words?

Идея его создания пришла в голову британцу Крису Шелдрику. Многие годы почтальоны и различные службы доставки промахивались мимо его дома, потому что почтовый индекс не совпадал со зданием.

Эта проблема заставила его начать искать выход из ситуации. Он пробовал приучить людей пользоваться показателями долготы и широты, но это не прижилось. Тогда он обратился к математикам, и они подтвердили, что в любом языке достаточно слов, чтобы присвоить каждому квадрату размером 3x3 метра уникальную комбинацию из трех слов. В английской версии было использовано 40 тысяч слов.

С помощью приложения экстренные службы могут точно определить место, где люди нуждаются в помощи. Для работы приложения не нужен мобильный интернет.

«Скажем, группа поднялась на гору, и один человек поранился. У них нет сигнала, они не могут позвонить в службу спасения, но они могут узнать три слова своей геолокации, и один из них доставит эту информацию по назначению», - объясняет Шелдрик.

Работа над приложением началась в 2013 году. В данный момент в офисе компании на западе Лондона работает уже более 100 человек.

В Англии и Уэльсе на what3words подписались уже 35 экстренных служб. По словам спасателей, приложение помогает им экономить драгоценное время, которое раньше часто уходило на то, чтобы определить местонахождение человека по косвенным признакам.

В Северном Йоркшире они быстро обнаружили женщину, которая попала в аварию на своем автомобиле, но не знала, где она находится.

Полиция Хамберсайда в Северном Линкольншире смогла освободить заложника, после того как жертва сообщила, где ее держат.

Кроме того, полицейские этого же департамента благодаря what3words обнаружили группу иностранцев, оказавшихся запертыми в грузовом контейнере в местном порту. Среди них была беременная женщина, у которой начались роды. Один из находившихся внутри контейнера сумел дозвониться в полицию, где ему посоветовали немедленно установить приложение.

«В порту более 20 тысяч контейнеров, а мы понимали, что нам надо добраться до людей очень быстро, - вспоминает диспетчер отделения полиции Пол Редшоу. - Я не сомневаюсь, что у обоих этих случаев был бы другой исход, если бы мы не использовали what3words».

Британские пожарные говорят, что благодаря новой системе можно быстро реагировать на возгорания в сельской местности.

Однако в спасательных службах сетуют, что приложение недостаточно разрекламировано, и им пользуется не так много людей, как хотелось бы.

При этом некоторые крупные структуры уже обратили внимание на what3words.

Компания Mercedes Benz начала использовать его на 35 языках в навигационной системе своих автомобилей. Почтовая служба Монголии также пользуется приложением, а в путеводителе Lonely Planet по Монголии указаны комбинации из трех букв, которыми в what3words обозначены монгольские достопримечательности.

Фото WHAT3WORDS