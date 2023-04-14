Мобильное приложение по отказу от курения разработают в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Утвердить Дорожную карту по усилению пропаганды здорового образа жизни намерены в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соответствующее распоряжение Правительства размещено на портале Открытые НПА.

«Цель проекта - реализация поставленных мероприятий по развитию деятельности по здоровому образу жизни. Это позволит увеличить долю людей, ведущих здоровый образ жизни, уменьшить распространение поведенческих факторов риска (курение, ожирение), повысить грамотность населения по вопросам здоровья, снизить смертность от неинфекционных заболеваний и увеличить продолжительность жизни», - говорится в документе.

Предлагаемая Дорожная карта включает 9 основных направлений:

1. совершенствование законодательства в области профилактики и защиты здоровья;

2. содействие здоровому и рациональному питанию;

3. развитие физической активности и спорта;

4. сокращение потребления табачных изделий, алкогольной продукции и ПАВ;

5. защита психического и репродуктивного здоровья;

6. снижение травматизма;

7. научно-аналитическое сопровождение;

8. реализация проектов Всемирной организации здравоохранения;

9. формирование здорового образа жизни на уровне оказания первичной медико-санитарной помощи.

Как сообщается в документе, по плану будут выполнены следующие работы:

- выработка предложений по ограничениям на рекламу продуктов с высоким содержанием сахара, жира, соли;

- разработка книги рецептов полезных (с низким содержанием соли, жира, сахара) национальных блюд;

- разработка национальных рекомендаций по здоровому питанию детей от 2 до 6 лет;

- развитие сети предприятий по здоровому питанию «здоровая столовая», «здоровые кафетерии», «здоровое бистро», «здоровые магазины» (2023 год – 9 предприятий, 2024 год – 13 предприятий, 2025 год – 17 предприятий);

- Разработать медиа-план по информационно-разъяснительной работе среди населения по снижению потребления сахаросодержащих напитков, продуктов с высоким содержанием соли с публикацией в СМИ и социальных сетях;

- создание электронной платформы Е-ЗОЖ (е-здоровый образ жизни) для формирования здорового образа жизни;

- внедрение программ комплекса упражнений в общеобразовательных школах, трудовых коллективах;

- разработка и внедрение мобильного приложения по отказу от курения;

- проведение эпидемиологического исследования по эпидемиологическому надзору за детским ожирением в рамках инициативы Всемирной организации здравоохранения «СОЅІ».

В рамках выполнения данных работ предусмотрено достижение следующих результатов:

- увеличение доли граждан Казахстана, ведущих здоровый образ жизни, до 30% к 2025 году;

- снижение распространенности курения среди населения Казахстана с 15 лет до 19% к 2025 году;

- снижение заболеваемости ожирением среди детей (0-14 лет) до 90% на 100 тысяч населения к 2025 году;

- увеличение продолжительности жизни граждан с 71,37 лет в 2020 году до 75 лет в 2025 году.

Дорожная карта будет находиться на публичном обсуждении до 27 апреля текущего года.