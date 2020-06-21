Мобильное приложение по борьбе с коронавирусом запустили в Японии

ТОКИО. KYODO – КАЗИНФОРМ - Правительство Японии на этой неделе запустило бесплатное приложение для смартфонов, способное предупреждать пользователей о непосредственной близости с носителями коронавируса, передает наш корреспондент на ссылкой на агентство «Киодо».

«Оно (приложение) не собирает персональные данные. Люди могут использовать его без беспокойства», - заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ на специальной пресс-конференции, призвав граждан загрузить приложение, чтобы помочь остановить распространение COVID-19.

Несмотря на определенную озабоченность пользователей конфиденциальностью их данных, внедрение приложения должно стать эффективным усилием в борьбе с инфекцией, и правительство надеется, что оно побудит больше японцев, подозреваемых на заражение вирусом, посещать больницы для сдачи ПЦР-анализов.

Когда пользователи, загрузившие приложение, приблизятся друг с другом на расстояние в 1 метр или будут в контакте длительностью более 15 минут, их смартфоны автоматически запишут ситуацию с помощью технологии беспроводной связи Bluetooth. Данные останутся на их устройствах до 14 дней, прежде чем они будут автоматически удалены.

Если у одного из участника приложения будет положительный результат на КВИ, то предупреждение получат другие пользователи, находившиеся рядом с ним.

Согласно данным министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии, информация о времени и месте контакта, а также личности отдельных лиц не может быть известна правительству и другим пользователям приложения.

Ожидается, что разработка улучшит существующую систему отслеживания инфицированных и контактных лиц. Приложение первоначально планировалось запустить в Японии в начале мая – до отмены режима чрезвычайного положения в стране. Однако это было отложено более чем на месяц, так как надзор за проектом развития перешел от частных компаний к правительству после того, как «технические гиганты» Японии навязали множество условий для использования приложения.

Между тем, эксперты в области технологий говорят, что приложение должно широко использоваться, чтобы быть по-настоящему эффективным, поскольку оно требует накопления определенного количества контактных данных. Японское правительство не дает целевой процент для использования приложения, но зарубежные исследования показывают, что, по крайней мере, 60 процентов людей в стране должны использовать такую систему, чтобы она принесла практический результат.