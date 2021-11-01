Мобильное приложение E-Salyq Business разработали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Комитете государственных доходов Минфина РК представили новое мобильное приложение E-Salyq Business, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Комитетом государственных доходов на постоянной основе проводится работа по совершенствованию администрирования, в том числе с использованием цифровых технологий. Так, в рамках данного направления работы, а также в реализацию поручения Главы государства о необходимости упрощения процедур исполнения налоговых обязательств для индивидуальных предпринимателей, Комитетом разработано мобильное приложение «E-Salyq Business», - рассказал заместитель председателя комитета государственных доходов МФ РК Жайдар Инкербаев в ходе пресс-конференции в СЦК.

По его словам, мобильное приложение разработано с целью облегчения работы казахстанских предпринимателей.

«Цель заключается в том, чтобы облегчить всю работу, начиная от регистрации индивидуального предпринимателя, выбора специальных налоговых режимов, ведения учетов, доходов. Как вы знаете, эти процедуры достаточно сложные для субъектов малого предпринимательства. В данном приложении предусмотрен весь функционал. Кроме того, приложение доработано функционалом кассового аппарата, через данное приложение можно будет выбивать кассовые чеки. На базе кассовых чеков будет формироваться доход предпринимателя и на базе этих доходов будет автоматически заполняться сама налоговая декларация», - пояснил Жайдар Инкербаев.

Заместитель председателя КГД отметил, что предпринимателю, который использует данное приложение, можно и не ходить в подразделение управления государственных доходов, при этом сдавая отчетности. Все услуги будут реализованы автоматически.

«Дополнительные сервисы предусматривают выдачу различных справок, переброски по счетам и так далее. Весь спектр услуг, которые предприниматели могут получить в управлении государственных доходов, реализован в данном приложении. Со стороны налоговых органов будет при необходимости поступать уведомление. Таким образом всю переписку получается по налоговым обязательствам производить в данном приложении», - сообщил Ж. Инкербаев.

Приложение E-Salyq Business интегрировали с банками второго уровня. В этой связи, заместитель председателя Комитета отметил, что дома оплатить все причитающие суммы налогов можно, не выходя из дома.

«При возникновении переплаты, возвратов функционал позволяет реализовать данные сервисы. В данном приложении реализована возможность прекращения предпринимательской деятельности либо приостановления его деятельности. Таким образом весь спектр услуг реализовано в данном приложении», - проинформировал спикер.