Мобильное приложение для запоминания английских слов разработала ученица NIS Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Ученица карагандинской Назарбаев Интеллектуальной школы Арнелла Толеген разработала мобильное приложение для запоминания английских слов для предметно-языкового интегрированного обучения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Арнелла учится в девятом классе. Она работала над созданием мобильного приложения около года. Недавно школьница представила свою разработку на сетевом этапе республиканского конкурса научных проектов.

«Приложение поможет учащимся повторять английские термины по физике, химии, биологии, информатике. Сейчас планируем апробацию приложения для его совершенствования и последующего размещения в App Store», – отмечает Арнелла.

В этом году на конкурс учащиеся карагандинской NIS представили 42 проекта.

Еще одна девятиклассница – Амели Кажибекова – создала проект по интегрированному изучению физики и биологии.

«Мой проект посвящен интегрированному изучению физики и биологии – составлению сборника задач. Он нацелен на то, чтобы увеличить процент эффективности обучения учащихся посредством интеграции двух естественных наук», – поделилась ученица.

Конкурс научных проектов проходит в два тура: с 17 по 22 октября – онлайн- этап; на осенних каникулах – в реальном режиме в Алматы и Астане.

Всего на конкурс представлено около 550 проектов из всех областей страны от более 800 учащихся по 16 секциям.