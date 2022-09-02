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Мобильное приложение для водителей разрабатывается в РК

Автор:  
Серик Сабеков
2 Сентября 2022, 14:35
Мобильное приложение для водителей разрабатывается в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день пользователи сталкиваются с проблемой отсутствия информации об объектах придорожного сервиса на республиканской сети. Об этом на брифинге заявил заместитель председателя правления НК «КазАвтоЖол» Ержан Утюбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время разрабатывается мобильное приложение, которое позволит водителям проложить свой маршрут, ознакомиться со всеми объектами вдоль своего маршрута. Посмотреть рейтинг, отзывы и заблаговременно запланировать остановки для отдыха. Важно подчеркнуть, что данное приложение будет функционировать без наличия интернета», - сказал Ержан Утюбаев.

По его словам, в декабре текущего года приложение будет доступно для пользователей.

Ранее сообщалось , что общая протяженность дорог республиканского значения составляет 25 тыс. км. По стране на 96 участках автодорог республиканского значения предусмотрены строительные работы.


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