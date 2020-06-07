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вчера 20:34
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Мобильное приложение для наблюдения при домашнем карантине внедряется в РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова поручила обеспечить интеграцию информационных систем частных лабораторий с лабораторной информационной системой Национального центра экспертизы и внедрить мобильное приложение для наблюдения при домашнем карантине, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В постановлении главного государственного санитарного врача РК Айжан Есмагамбетовой от 6 июня предписано « обеспечить внедрение мобильного приложения для дистанционного наблюдения при домашнем карантине, в том числе пациентов с бессимптомными формами COVID-19».
Также поручено обеспечить интеграцию информационных систем частных лабораторий с лабораторной информационной системой РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» в части передачи результатов ПЦР тестирования на COVID-19.
«Главные государственные санитарные врачи соответствующей территории, руководители структурных подразделений Министерства обороны Республики Казахстан, органов национальной безопасности и внутренних дел, ведомства Управления Делами Президента Республики Казахстан, осуществляющих деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, вправе принимать решения об ужесточении карантинных мер в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации», - говорится в постановлении.
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