Мобильное приложение для наблюдения при домашнем карантине внедряется в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова поручила обеспечить интеграцию информационных систем частных лабораторий с лабораторной информационной системой Национального центра экспертизы и внедрить мобильное приложение для наблюдения при домашнем карантине, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В постановлении главного государственного санитарного врача РК Айжан Есмагамбетовой от 6 июня предписано « обеспечить внедрение мобильного приложения для дистанционного наблюдения при домашнем карантине, в том числе пациентов с бессимптомными формами COVID-19».

Также поручено обеспечить интеграцию информационных систем частных лабораторий с лабораторной информационной системой РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» в части передачи результатов ПЦР тестирования на COVID-19.

«Главные государственные санитарные врачи соответствующей территории, руководители структурных подразделений Министерства обороны Республики Казахстан, органов национальной безопасности и внутренних дел, ведомства Управления Делами Президента Республики Казахстан, осуществляющих деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, вправе принимать решения об ужесточении карантинных мер в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации», - говорится в постановлении.



