Мобильное приложение для бесплатного обучения разработал казахстанец

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский изобретатель Нур Кутты разработал новое мобильное приложение для доступного образования детей. На образовательной платформе ISEN занятия проходят на двух языках (казахском, русском). Каждый учащийся может воспользоваться порталом и получать дополнительное образование. О преимуществах нового мобильного приложения корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал разработчик.

«Мобильное приложение ISEN (International Social and Education Network) запатентовано, имеется авторское право. С моим партнером решили создать такую платформу, чтобы помочь многим семьям, которые не могут позволить детям посещать дополнительные курсы. В мобильном приложении загружены разные видеоуроки на казахском и русском языках. Наряду с основными предметами, есть и познавательные занятия. В частности, снимаем видеоуроки по пожарной безопасности, о том, что нужно предпринять при землетрясении, по финансовой грамотности, по созданию компьютерных программ, графике, по правилам дорожной безопасности. Мы снимаем контент на тему, как уберечься от нападения педофилов, как вести себя при пожаре и землетрясении, когда дома нет взрослых. Помимо всего, доступны видеоуроки по изучению игры на домбре, игре в шахматы, изучению иностранного языка. То есть, мобильное приложение ISEN необходимо скачать на телефон, затем можно бесплатно смотреть видеоуроки», - рассказал автор проекта.

Мобильное приложение запустили в марте текущего года, на его разработку понадобилось 2,5 года.

«В пилотном режиме мобильное приложение протестировали в трех школах Алматы. Сегодня нашим образовательным проектом, помимо Казахстана, пользуются в некоторых штатах США, в Канаде, Индии, Турции и некоторых странах Европы. Иностранные пользователи работают с приложением по синхронному переводу. На сегодняшний день на свои смартфоны загрузили и пользуются свыше 10 тысяч человек», - отметил Нур Кутты.

По его словам, сегодня ведутся переговоры с несколькими международными организациями с целью дальнейшей популяризации данной образовательной платформы.

«Сначала мы записываем видеоуроки, потому загружаем в приложение. Уроки проводят профильные специалисты. Видеоуроки нацелены на совершенствование познавательных способностей учащихся. 16 человек были вовлечены в процесс создания мобильного приложения. За короткое время работы наше приложение уже оценили международные организации ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и посольство США в Казахстане», - отметил разработчик Нур Кутты.