Мобильное приложение «Ashyq» внедряют в Нур-Султане, Алматы и Караганде
«В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начать реализацию пилотного проекта «Ashyq» на следующих объектах предпринимательства:
1) фитнес-клубы;
2) спа-центры;
3) сауны, бассейны;
4) компьютерные клубы (за исключением лиц до 18 лет);
5) боулинг клубы», - говорится в документе.
Акимам городов Нур-Султан, Алматы, Караганда, НПП «Атамекен» (по согласованию), Руководителям территориальных департаментов Комитета санитарно-эпидемиологического контроля городов Нур-Султан, Алматы, Караганда обеспечить:
1) проведение пилота по внедрению мобильного приложения «Ashyq» на объектах предпринимательства согласно пункту 1 настоящего постановления;
2) определение перечня объектов предпринимательства участвующих в реализации пилота согласно пункту 1 настоящего постановления;
3) информирование населения, физических и юридических лиц о необходимости использования мобильного приложения «Ashyq» доступного для скачивания в App Store и Play Market для входа на объекты предпринимательства участвующим в пилоте с ресепшеном в гг.Нур-Султан, Алматы, Караганда;
4) на объектах предпринимательства участвующих в пилоте применяются следующие критерии ограничения работы социально-экономических объектов:
Отмечается, что в регионах с повышенным уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией (красная зона) применяются критерии ограничения работы социально-экономических объектов для умеренного уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией (желтая зона);
В регионах с умеренным уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией (желтая зона) предъявляются критерии ограничения работы социально-экономических объектов низкого уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией (зеленая зона).
Субъектам предпринимательства участвующих в пилоте в городах Нур-Султан, Алматы, Караганда обеспечить:
1) допуск посетителей на объекты предпринимательства участвующих в пилоте осуществляется при условии сканирования ими на входе специального QR-кода для определения статуса посетителя для предъявления на входе или выходе из помещения:
- «зеленый» статус – посетитель обозначен в базе данных как прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на COVID-19;
- «синий» статус – отсутствует результат ПЦР-тестирования, не числится как контактный с больным COVID-19;
- «желтый» статус – обозначен в базе данных как контактный с больным COVID-19;
- «красный» статус – зарегистрирован в базе с положительным результатом на COVID-19.
При отсутствии смартфона у посетителя, сотрудник объекта предпринимательства проверяет статус посетителя в информационной системе с его согласия;
2) не допускается вход посетителей на объекты предпринимательства участвующих в пилоте, подлежащих изоляции согласно статусу: «желтый» (контактный с COVID-19), «красный» (с положительным результатом на COVID-19) в соответствии с приложением 36 постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № 67 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан»;
3) при выявлении посетителей подлежащих изоляции согласно статусу: «желтый» (контактный с COVID-19), «красный» (с положительным результатом на COVID-19) информировать территориальные департаменты Комитета санитарно-эпидемиологического контроля.
4) соблюдение требований алгоритмов, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № 67 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан».
Постановление вступает в силу с 26 февраля.