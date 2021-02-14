Мобильное приложение «102» запустили в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане запустили мобильное приложение «102», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

В ведомстве сообщили, что жители области могут направить свои заявления и сообщения о правонарушениях в один клик на смартфоне.

Для этого в подразделениях областного департамента полиции подготовлено 40 рабочих мест для осуществления приема сообщений граждан.

«Установить данную программу довольно просто, через приложение «Play Маркет» для смартфонов системы Android и в App Store для смартфонов системы IOS. На рабочей панели экрана появляется значок «102». Пользователь регистрируется под своим именем и подтверждает свою личность доступными способами (электронная почта, номер телефона)», - сообщили в пресс-службе.

Отметим, что при соединении с оператором автоматический включается геолокация и отображаются данные заявителя, что существенно экономит время. Через мобильное приложение «Police 102» можно отправлять сообщения, фото, видео с места происшествия. Также имеется возможность совершать видеозвонки/аудиозвонки.

«Использование данного приложения позволит повысить уровень защищенности и доверия населения, а также будет способствовать в кратчайшие сроки реагировать на правонарушения. Сотрудники полиции ВКО полностью готовы принимать обращения в режиме Online», - пояснили в ДП ВКО.

Приложение апробировано в пилотном режиме и уже готово к использованию в Восточно-Казахстанской области. За две недели в полицию через мобильное приложение 102 поступило 7 обращений, в основном по нарушениям правил дорожного движения.

В новом сервисе граждане могут в режиме реального времени обратиться в полицию также круглосуточно.

Кроме того, можно обратиться в службу собственной безопасности МВД, если столкнулись с фактом коррупции, вымогательства со стороны сотрудника полиции. Об этом ранее сообщал официальный представитель Министерства внутренних дел РК Нурдильда Ораз на брифинге в ведомстве.

«В системе предусмотрен модуль массового оповещения граждан через чат-боты в Telegram и Facebook, а также через электронную почту. «Умные» виртуальные ассистенты в ВКонтакте, Telegram, Facebook могут позволить гражданам найти ответы на имеющиеся вопросы самостоятельно и снизят нагрузку на операторов контакт-центров. В случае, если чат-бот не сможет ответить на запрос, есть возможность связаться с оператором или зарегистрировать обращение», - проинформировал ранее Н. Ораз.