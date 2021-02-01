Мобильное приложение «102» запустили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новый процесс приема сообщений граждан в полицию - мобильное приложение «102» запускается в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках реализации концепции «слышащего государства» МВД разработан и с 1 февраля, то есть с сегодняшнего дня выходит в массовое использование новый процесс приема сообщений граждан в полицию. С помощью мобильного приложения «102» каждый житель страны может направлять в органы внутренних дел информацию о совершенном правонарушении – случаях вандализма, выброса мусора в общественных местах, наркоторговле и многое другое», - сказал официальный представитель Министерства внутренних дел РК Нурдильда Ораз на брифинге в ведомстве.

Он отметил, что через систему также можно подать обращение, связаться с оператором путем аудио- или видеозвонка, при этом автоматически определяется местоположение звонившего, оператор может видеть происходящее и принять экстренные меры реагирования.

Кроме того, можно обратиться в службу собственной безопасности МВД, если столкнулись с фактом коррупции, вымогательства со стороны сотрудника полиции.

«В системе предусмотрен модуль массового оповещения граждан через чат-боты в Telegram и Facebook, а также через электронную почту. «Умные» виртуальные ассистенты в ВКонтакте, Telegram, Facebook могут позволить гражданам найти ответы на имеющиеся вопросы самостоятельно и снизят нагрузку на операторов контакт-центров. В случае, если чат-бот не сможет ответить на запрос, есть возможность связаться с оператором или зарегистрировать обращение», - проинформировал Н. Ораз.

«Онлайн-сервисы призваны сделать полицию ближе и доступнее для населения.

Министерство внутренних дел РК использует новые технологичные форматы, чтобы гражданам было легко и удобно связываться с представителями правоохранительной системы. Это позволит повысить уровень защищенности и доверия населения, а также будет способствовать лучшей раскрываемости преступлений», - добавил официальный представитель МВД.

Скачать приложение «102» можно бесплатно в Play Маркет для телефонов системы Андроид и в App Store - для телефонов системы IOS.







