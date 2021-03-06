Мобильное приложение 102 рекомендуют использовать полицейские СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жители Северо-Казахстанской области отправили в полицию за месяц шесть сообщений о нарушениях через мобильное приложение 102, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, большинство сообщений касались нарушений правил дорожного движения.

Глава полиции области Марат Тулебаев отметил, что возможности мобильного приложения гораздо больше.

«102» — это приложение омниканальной связи. Оно позволяет обратиться в полицию в любом удобном формате: текстового сообщения с прикреплением фото- и видеоматериалов, аудио- и видеозвонка. Геолокация позволяет определить местоположение пользователя, принять вызов или оказать ему помощь, даже если сам человек затрудняется назвать адрес. Кнопка «SOS» предполагает немедленный выезд патруля по геолокации сигнала. Немаловажно и то, что работа приложения прозрачна: заявителю направляются уведомления о мерах, которые приняты по его обращению», - рассказал М. Тулебаев.

Приложение своим функционалом похоже на популярные социальные сети и потому интуитивно понятно каждому пользователю. Эффективность же его гораздо выше.

«Третьего марта при мониторинге социальных сетей был выявлен факт несанкционированной свалки. Департаменты полиции и экологии отреагировала на публикацию через три часа после её появления. Дополнительное время потребовалось на выявление факта поломки светофорного объекта вблизи образовательного учреждения. Обращение на «102» принимается в разработку мгновенно. В Центре оперативного управления установлено 10 рабочих мест оператора приложения, по два рабочих места развернуто в 11 районах области», - сообщили в пресс-службе.