Мобильник умершей от COVID-19 пациентки украл охранник больницы в Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - Охранник медицинского учреждения похитил мобильник у пациентки, умершей от COVID-19 в Темиртау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

11 августа в Старогородской отдел полиции УП города Темиртау Карагандинской области обратился 67-летний житель города. Он сообщил, что неизвестный в одном из медицинских учреждений похитил у умершей от коронавирусной инфекции 65-летней супруги сотовый телефон стоимостью 70 тысяч тенге.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого – 33-летнего мужчину, который дал признательные показания. Вещественное доказательство – сотовый телефон – изъято. Выяснилось, подозреваемый работал охранником медицинского учреждения и уволился за несколько дней до своего задержания», - сообщил начальник ДП Карагандинской области Ерлан Файзуллин.

Полицейские устанавливают причастность злоумышленника к ряду аналогичных преступлений, произошедших в данном лечебном заведении.