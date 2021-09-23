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    19:45, 22 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Мобильник умершей от COVID-19 пациентки украл охранник больницы в Темиртау

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    ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - Охранник медицинского учреждения похитил мобильник у пациентки, умершей от COVID-19 в Темиртау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    11 августа в Старогородской отдел полиции УП города Темиртау Карагандинской области обратился 67-летний житель города. Он сообщил, что неизвестный в одном из медицинских учреждений похитил у умершей от коронавирусной инфекции 65-летней супруги сотовый телефон стоимостью 70 тысяч тенге.

    «В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого – 33-летнего мужчину, который дал признательные показания. Вещественное доказательство – сотовый телефон – изъято. Выяснилось, подозреваемый работал охранником медицинского учреждения и уволился за несколько дней до своего задержания», - сообщил начальник ДП Карагандинской области Ерлан Файзуллин.

    Полицейские устанавливают причастность злоумышленника к ряду аналогичных преступлений, произошедших в данном лечебном заведении.


    Теги:
    Борьба с преступностью Карагандинская область Общество для mail.ru Правоохранительные органы
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