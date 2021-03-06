Мобильная почта заработает для жителей жилых массивов столичного района Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В течение нескольких дней ежемесячно во фронт-офисах, которые расположены в жилых массивах района Алматы города Нур-Султана, будет производиться выдача пособий и пенсионных выплат. Эти меры приняты по многочисленным просьбам местных жителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Как сообщил аким района Алматы Бектенбай Есполов, при поддержке руководства АО «Казпочта» и акима города Нур-Султан по многочисленным просьбам жителей жилых массивов Железнодорожный, Интернациональный, Мичурино и Куйгенжар с 4 числа каждого месяца на 4 рабочих дня с 9:00 часов до 18:00 часов во фронт-офисах в этих жилых массивах будет производиться выдача пособий и пенсионных выплат.

Также в период оплаты коммунальных услуг с 15 числа каждого месяца на 4 рабочих дня (с перенесением рабочего дня в случае попадания на выходные и праздничные дни) для жителей будет работать «мобильная почта» АО «Казпочта».