MNU Marathon: в Астане прошел благотворительный забег в поддержку студента

Мероприятие, ставшее неотъемлемой частью университетской культуры, объединило более 500 участников. Они преодолели дистанции в 3,5 и 10 километров. Кроме того, состоялась детская эстафета на 400 метров.

Фото: Maqsut Narikbayev University

- Марафон для нас важное событие, которое объединяет всех. Мы собрались вместе, чтобы помочь нашему студенту. Сегодня в забеге участвовали не только студенты, но также взрослые и дети. Это отражает дух университета, дух единства. Считаю, что данное мероприятие надо проводить ежегодно, - сказал председатель Совета попечителей Maqsut Narikbayev University Кристофер Кэмпбелл-Холт.

Фото: Maqsut Narikbayev University

MNU Marathon прошел третий год подряд, а собранные средства также были направлены в поддержку студентов, которые боролись с тяжелыми заболеваниями. Благодаря общим усилиям ранее была оказана помощь Сабине Сайрановой и Ельдару Кармысулы. На сегодня они успешно продолжают обучение в Maqsut Narikbayev University.

Фото: Maqsut Narikbayev University

- Я работаю в структуре военно-морских сил Казахстана в Актау и, находясь в отпуске в столице, решил принять участие в марафоне. Мероприятие благотворительное, думаю, многие из нас всегда рады поддержать такие инициативы. Пробежать 10 километров было несложно, так как я занимаюсь бегом уже год. Сегодня я занял второе место, поэтому, посвящаю это достижение своим тренерам, - сказал участник марафона Азимхан Амирханов.

Отметим, что победители марафона получили памятные медали и подарки от партнеров.

Фото: Maqsut Narikbayev University

Мероприятие было организовано корпоративным фондом Endowment MNU при поддержке столичного акимата, Федерации триатлона г. Астаны и строительной компании The Akan Building.

Фото: Maqsut Narikbayev University

Фонд работает с бизнес-сообществом, выпускниками и институциональными донорами в целях поддержки и развития исследований, обеспечения инклюзии в получении высшего образования и всесторонней поддержки обучающихся в MNU.