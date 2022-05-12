Qazaq TV KazTube Телерадиокомпания Президента Казахстана
Множество бутылок с неизвестной жидкостью обнаружили в пригороде Актау
12 Мая 2022 15:21

Множество бутылок с неизвестной жидкостью обнаружили в пригороде Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Пластиковые и стеклянные бутылки, сваленные в кучу, обнаружил местный житель в степи близ села Баянды Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт «ЛАДА.kz».

Емкости, наполненные жидкостью желтоватого цвета, были найдены в среду, 11 мая. Мужчина снял нарушения на видео. Автор ролика уточнил, что побоялся открывать бутылки, так как предположил, что это могут быть ядохимикаты.

С видеозаписью ознакомились в департаменте экологии. Для выяснения обстоятельств произошедшего к месту были направлены специалисты отдела государственного экологического контроля и отдела лабораторно-аналитического отдела департамента экологии совместно с сотрудниками полиции сельского округа Баянды и специалистами управления санитарно-эпидемиологического контроля Мунайлинского района.

Эксперты установили, что жидкость представляет собой напитки с просроченным сроком годности.

«Когда и кто сбросил бутылки, пока неизвестно. Наши специалисты рекомендовали акимату Мунайлинского района собрать отходы и вывезти их на полигон», – уточнили в департаменте экологии.

Экологи обратились к полицейским Мунайлинского района с просьбой установить и привлечь виновных к административной ответственности.

Читайте также
Поправки в Конституцию примут при положительном голосовании жителей 11 регионов
Штормовое предупреждение объявлено в шести регионах Казахстана
Землетрясение зафиксировали в Алматинской области
Проблему подтоплений решают в Алматы
Более 1 тыс. квартир выдали с нарушениями в Талдыкоргане за пять лет
Причину замора рыбы в водоемах установили в СКО
Неизвестное заболевание выявили у скота в Акмолинской области
Около 4 тонн меди украли у золотодобывающей компании в  Жамбылской области
Популярное
Спасшему девочку от падения с балкона подарили квартиру в Нур-Султане
Свои действия не считаю героизмом – спасший висевшую на балконе девочку Сабит Шонтакбаев
Суицид совершил сотрудник прокуратуры в Костанае
Пострадавший при стрельбе в Алматы в тяжелом состоянии - врачи
Полмиллиона тенге требовал следователь от подозреваемого в Темиртау
Четырехлетний мальчик провалился в котлован и погиб в Алматы
Бывший ковид-центр в Алматы принимает пациентов с инфекционными заболеваниями
Кран-манипулятор насмерть сбил подростка в Костанае
Сайт для бронирования комнат свиданий с осужденными создал карагандинский ДУИС
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 12 мая
Более 9 тыс. детей отдохнут в загородных лагерях Карагандинской области
Число прошедших ЭКО увеличилось втрое в Карагандинской области
Спецсчет для помощи пострадавшим от пожара семьям открыли в Костанае
Дождь в Алматы ожидается в ближайшие три дня
Архив