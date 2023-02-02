Множественные ушибы у сбежавшего из дома ребенка подтвердили в прокуратуре СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Прокуратура Северо-Казахстанской области даст оценку действиям уполномоченных органов по делу о несовершеннолетнем ребенке, который после побега от патронатных родителей оказался на больничной койке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации надзорного органа, у пятиклассника диагностировали множественные ушибы мягких тканей. Состояние мальчика удовлетворительное, угрозы жизни и здоровью не имеется.

«Наличие телесных повреждений, в том числе, послужило основанием для начала досудебного расследования по уголовной статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. По инициативе и координации прокуратуры района договор о патронатном воспитании расторгнут, принято решение об определении несовершеннолетнего в учреждение образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», - сообщили в пресс-службе.

Факт ненадлежащего воспитания ребенка рассмотрен на комиссии по делам несовершеннолетних при акимате района с участием представителей надзорного органа.

Создана рабочая группа из числа сотрудников органов опеки, прокуратуры, управления образования для расследования произошедшего.

«О результатах проверочных мероприятий и принятых решений будет сообщено дополнительно. Прокуратурой области будет дана оценка действиям должностных лиц уполномоченных органов», - добавили в пресс-службе.

Сбежавшего из дома мальчика двое суток искали около 200 человек. Его нашли живым в пустующем доме, сразу госпитализировали. Тогда появилась неофициальная информация о том, что ребенок в патронатной семье подвергался систематическим побоям.