Многоразовыми масками планируют обеспечить коллективы в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Актобе в ходе онлайн выступления на площадке региональной службы коммуникаций руководитель управления здравоохранения Асет Калиев рассказал, почему в городе наблюдается дефицит масок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Актобе имеется дефицит масок, связанный с тем, что увеличивается спрос на маски. Сейчас мы решаем этот вопрос, при поддержке акима области местное предприятие ТК «Фарм Актобе» увеличило выпуск одноразовых масок с 4 тысяч до 7 тысяч штук. Начат пошив многоразовых масок. Третий день наши ателье работают в круглосуточном режиме. Мы планируем обеспечить все организованные коллективы многоразовыми масками. Вчера заказали 4 тысячи масок, их мы получили, сегодня заказали 12 тысяч», - сказал Асет Калиев.

Актюбинцы выразили обеспокоенность ценами на маски, спрашивали люди и об ограничении доступа в организации, где введен масочный режим.

А.Калиев разъяснил, что организации правомерно не пускают к себе посетителей без масок, потому что если в организацию пришел ранее заболевший человек без маски, он может распространить вирус и тогда придется лечить большее количество людей.

Также А.Калиев рассказал, при каких симптомах больному нужно вызывать скорую и почему нельзя самостоятельно пройти лабораторные исследования на коронавирус.

«Если человек прибыл недавно из-за рубежа, у него есть симптомы ОРЗ, кашель, ему не нужно обращаться в поликлинику, нужно вызывать скорую помощь. Медики приедут к нему в защитных костюмах, а в поликлинике есть вероятность заражения большого количества людей. Обследования по коронавирусу проводятся только по назначению врача, лабораторные исследования должны проводить обученные специалисты в лабораторных условиях», - сказал руководитель управления здравоохранения.

Горожане также жаловались на отсутствие антисептиков, парацетамола.

«Есть проблема с антисептиками. Раньше доставка антисептиков производилась из России и Беларуси, но сейчас граница закрыта, Россия ограничила ввоз в Казахстан антисептиков, сейчас отечественные производители наращивают мощности и полностью закроют потребности рынка. Парацетамол люди массово скупают от короновируса, но с ним проблем нет, в ближайшее время проблем с ним не будет», - сказал А.Калиев.