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Многоразовые медицинские маски будут выпускать в ВКО

14 Марта 2020 15:17
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Многоразовые медицинские маски будут выпускать в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточном Казахстане начнут изготавливать многоразовые медицинские марлевые повязки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В ходе пресс-конференции руководитель областного управления предпринимательства Ержан Шурманов сообщил, что по поручению акима области в регионе начата работа по изготовлению марлевых медицинских масок.

«Наши предприятия легкой промышленности уже освоили и наладили выпуск этих изделий. На сегодняшний день в области на складах фармкомпаний сформирован достаточный запас медицинской марли необходимого качества и размеров. Хочу добавить, что тот объем запаса, который на сегодняшний день имеется, и мощности легкой промышленности нам позволят при необходимости в кратчайшие сроки выпустить до одного миллиона многоразовых марлевых масок», - пояснил Е. Шурманов.

При этом руководитель управления предпринимательства отметил, что получены все сертификаты на комплектующие и уже начата работа по сертификации медицинских масок. Они будут свободно продаваться в аптечной сети. Цена одной марлевой многоразовой маски составит порядка 60 тенге.


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Пневмония в Китае,
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Автор:

Орал Ерланулы

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