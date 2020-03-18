Многоразовые маски начали шить в Доме мамы в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в Доме мамы начали шить многоразовые маски, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Координатор Меруерт Кошембаева рассказала, что изготовлением масок занимаются три мамы. Получили заказ от филиала партии Nur Otan на пошив 100 масок.

«Что делать в карантине – решили внести свой вклад. Шьем из марли. Оказывается, не самый простой в работе материал. Возможно, потом будем работать с хлопчатобумажной тканью. Швейные машинки у нас есть. Нам рук не хватает. Мамочки, которые умеют шить, одновременно и за детками ухаживают», - улыбается М. Кошембаева.

Они уже изготовили 50 масок. Цена одной маски – 100 тенге.

К пошиву многоразовых масок приступили и в местных ателье. Там цена варьируется от 250 до 800 тенге за штуку.