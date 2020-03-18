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Многоразовые маски начали шить в Доме мамы в СКО

18 Марта 2020 18:56
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Многоразовые маски начали шить в Доме мамы в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в Доме мамы начали шить многоразовые маски, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Координатор Меруерт Кошембаева рассказала, что изготовлением масок занимаются три мамы. Получили заказ от филиала партии Nur Otan на пошив 100 масок.

«Что делать в карантине – решили внести свой вклад. Шьем из марли. Оказывается, не самый простой в работе материал. Возможно, потом будем работать с хлопчатобумажной тканью. Швейные машинки у нас есть. Нам рук не хватает. Мамочки, которые умеют шить, одновременно и за детками ухаживают», - улыбается М. Кошембаева.

Они уже изготовили 50 масок. Цена одной маски – 100 тенге.

К пошиву многоразовых масок приступили и в местных ателье. Там цена варьируется от 250 до 800 тенге за штуку.


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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Общество, Коронавирус,
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Автор:

Олеся Жуковень

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