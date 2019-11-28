Многопрофильную больницу по стандарту JCI построят в Петропавловске

НУР-СУЛТАН - ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Планами по развитию сферы здравоохранения региона поделился аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Кумар Аксакалов проинформировал, что в Петропавловске началось строительство современной многопрофильной больницы. По словам главы региона, больница будет аккредитована по международным стандартам качества и безопасности в сфере медицины JCI.

«Больницу, рассчитанную на 500 койко-мест и десятки отделений, оснастят оборудованием по последнему слову техники. Североказахстанцы получат полный доступ к современным медицинским технологиям. Не будет необходимости выезжать в другие регионы для лечения. Наоборот, к нам будут приезжать, тем самым мы будем развивать медицинский туризм», - сказал глава СКО в ходе пресс-конференции в СЦК.

В целом, по словам акима, в этом году на модернизацию медицинского оборудования направили в 3 раза больше средств.

«Это 4 млрд тенге, что позволит проводить своевременно и качественно диагностику различных заболеваний. Приобретены новейший цифровой маммограф, компьютерный томограф, МРТ, ангиограф, рентгены нового поколения. Таким оборудованием впервые начали оснащать районные больницы. Кроме того, приобретается 66 машин для медучреждений области», - проинформировал К. Аксакалов.