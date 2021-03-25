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    19:00, 24 Март 2021 | GMT +6

    Многообразие Восточного Казахстана представили на выставке «Көктем бояулары»

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Уникальной природе Восточно-Казахстанской области посвящена выставка региональных художников «Көктем бояулары» творческого объединения «Жаңғыру», которая расположилась в Централизованной библиотечной системе имени Оралхана Бокея в Усть-Каменогорске. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

    Объединение «Жаңғыру» призвано поддержать талантливую молодёжь, особенно из сельской местности, дав возможность реализовать свои творческие задумки. Его основатели – именитые художники Восточно-Казахстанской области, члены Союза художников Республики Казахстан Кудаш Нурсадыков, Ержан Турганбаев и Гульнар Бекбердинова.

    «Картины раскрывают красоту, величие, уникальность природы Восточно-Казахстанской области, – рассказала сотрудник Централизованной библиотечной системы имени Оралхана Бокея Лариса Костюк. – Краски свежие, яркие, сочные, настроение весеннее – с таким посылом восточноказахстанские художники представили свои работы на обозрение зрителям».

    У руководителя творческого объединения «Жаңғыру» Кудаша Нурсадыкова весна ассоциируется с первыми цветами – подснежниками. Адилет Ниязбеков из Усть-Каменогорска изобразил городские улицы в весенний период. У Куаныша Адильбекова из Катон-Карагайского района на одной картине весна предстаёт в образе девушки в саукеле, на другой кружат вестницы весны – ласточки.


    На выставке представлены удивительные полотна, которые отражают трепетное отношение художника к окружающему миру. Картины каждого из четырнадцати художников самобытны и не перестают восхищать даже самого искушённого зрителя. Портреты, пейзажи, абстрактные композиции – чем разнообразнее жанры, тем глубже раскрыто понимание истоков всенародного праздника Наурыз мейрамы. Разные стилевые решения и техники позволяют наиболее точно передать чувства и лирическое настроение каждого автора.


    «Художников объединяет огромная любовь к той земле, на которой они живут, уважение к истории и традициям предков, – подытожила Лариса Костюк. – Это чувствуется в каждой работе».


    Теги:
    Культура Восточно-Казахстанская область Наурыз Экология Общество
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