24 Мая 2022 19:09

Многомиллионные убытки несут ж/д перевозчики из-за наездов на скот в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – После наезда на скот локомотивы становятся на восстановительный ремонт. Об этом на брифинге сообщил исполнительный директор ТОО «КТЖ- Грузовые перевозки» Иван Костыря, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«После наезда на скот мы получаем повреждения на локомотиве. Помимо того, что у нас повреждается обшива локомотива, также ломаются тормозные приборы, это концевые краны и трубы», - сказал Иван Костыря.

После такого наезда, по его словам, локомотив становится на восстановительный ремонт.

«В Казахстане производятся локомотивы серии Т-33 А. Полностью лицевая обшива такого тепловоза обходится нам в 1,5 млн тенге. Когда мы сталкиваемся с коровой, лошадью или верблюдом, то она практически вдребезги ломается. Для того, чтобы ее восстановить, нам приходится везти локомотив на ремонтное предприятие. У нас три основных сервисных центра. Фактически мы несем большие затраты», - сообщил Иван Костыря.

Спикер добавил, что помимо пересылки локомотива, это еще и задержка поезда.

«А задержка грузового поезда на теплотяге у нас составляет около 56 тыс. тенге – один час, плюс передислокация локомотива, плюс восстановление. Вот эти все затраты согласно законодательству по выпасу скота мы можем предъявить хозяину скота. Но больше чем 2 МРП мы ему не можем предъявить, а убытки исчисляются миллионами», - подчеркнул И. Костыря.